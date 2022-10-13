Боссы "Виллы" обсуждают увольнение Джеррарда

Стивен Джеррард Боссы "Астон Виллы" обсуждают между собой увольнение главного тренера Стивена Джеррарда.

"Вилла" весьма невыразительно начала новый сезон и выиграла лишь два из девяти первых матчей в Премьер-Лиге — один в августе и один в сентябре.

Прямо сейчас подопечные Джеррарда занимают 16-ю позицию в таблице и находятся в трех очках над зоной вылета.

Как сообщает Football Insider, владельцы клуба с "Вилла Парк" разочарованы выступлением команды, несмотря на крупные инвестиции, совершенные минувшим летом.

Руководство "Виллы" также осведомлено о растущем недовольстве среди фанатов, которые принялись скандировать "we want Gerrard out" после 1:1 с Ноттингем Форест" в понедельник.

Ближайшие две-три недели станут определяющими для судьбы Джеррарда. Если "Вилла" и решится уволить Стивена, то это произойдет до ЧМ-2022 в Катаре.


Метки Астон Вилла, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 13:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. superglor 13.10.2022 14:11 # superglor
    Часто бывает так, что топовый игрок не достигает успеха в тренерском деле.

    Бывает наоборот, что не очень игрок может стать топ-тренером.

    А в случае Джеррарда он и на поле ничего не показал и не умел, играя как последняя собака, и тренером оказался ужасным, прямо комбо.

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  2. bangladesh 13.10.2022 13:50 # bangladesh
    Жиррольт слишком хорош для этой слабой бесперспективной виллы

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  3. jirrort 13.10.2022 13:18 # jirrort
    О чём вообще думали боссы Виллы,когда назначали эту бездарную дворнягу?

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  4. high-malvern 13.10.2022 13:14 # high-malvern
    Грязное пятно на странице истории Астон Виллы.

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  5. ratamahatta 13.10.2022 13:04 # ratamahatta
    Как же неожиданно что сутулый Пес Дембы Ба провалился

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