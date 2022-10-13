Боссы "Виллы" обсуждают увольнение Джеррарда
Боссы "Астон Виллы" обсуждают между собой увольнение главного тренера Стивена Джеррарда.
"Вилла" весьма невыразительно начала новый сезон и выиграла лишь два из девяти первых матчей в Премьер-Лиге — один в августе и один в сентябре.
Прямо сейчас подопечные Джеррарда занимают 16-ю позицию в таблице и находятся в трех очках над зоной вылета.
Как сообщает Football Insider, владельцы клуба с "Вилла Парк" разочарованы выступлением команды, несмотря на крупные инвестиции, совершенные минувшим летом.
Руководство "Виллы" также осведомлено о растущем недовольстве среди фанатов, которые принялись скандировать "we want Gerrard out" после 1:1 с Ноттингем Форест" в понедельник.
Ближайшие две-три недели станут определяющими для судьбы Джеррарда. Если "Вилла" и решится уволить Стивена, то это произойдет до ЧМ-2022 в Катаре.
13.10.2022 13:00
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Последние комментарии:
Часто бывает так, что топовый игрок не достигает успеха в тренерском деле.
Бывает наоборот, что не очень игрок может стать топ-тренером.
А в случае Джеррарда он и на поле ничего не показал и не умел, играя как последняя собака, и тренером оказался ужасным, прямо комбо.
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Жиррольт слишком хорош для этой слабой бесперспективной виллы
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О чём вообще думали боссы Виллы,когда назначали эту бездарную дворнягу?
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Грязное пятно на странице истории Астон Виллы.
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Как же неожиданно что сутулый Пес Дембы Ба провалился
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