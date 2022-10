Боссы "Виллы" обсуждают увольнение Джеррарда

Боссы "Астон Виллы" обсуждают между собой увольнение главного тренера Стивена Джеррарда.

"Вилла" весьма невыразительно начала новый сезон и выиграла лишь два из девяти первых матчей в Премьер-Лиге — один в августе и один в сентябре.



Прямо сейчас подопечные Джеррарда занимают 16-ю позицию в таблице и находятся в трех очках над зоной вылета.



Как сообщает Football Insider, владельцы клуба с "Вилла Парк" разочарованы выступлением команды, несмотря на крупные инвестиции, совершенные минувшим летом.



Руководство "Виллы" также осведомлено о растущем недовольстве среди фанатов, которые принялись скандировать "we want Gerrard out" после 1:1 с Ноттингем Форест" в понедельник.



Ближайшие две-три недели станут определяющими для судьбы Джеррарда. Если "Вилла" и решится уволить Стивена, то это произойдет до ЧМ-2022 в Катаре.