Рис Джеймс избежал серьезной травмы

Травма колена защитника "Челси" Риса Джеймса не носит серьезного характера.

Напомним, Джеймс повредил свое колено в минувший вторник, когда "Челси" победил на выезде "Милан" в Лиге Чемпионов со счетом 0:2.



Как сообщает Evening Standard, Рису пока не поставлен окончательный диагноз, однако первичное обследование говорит о том, что 22-летний игрок сборной Англии избежал серьезной травмы.



Вероятно, Джеймс пропустит выезд к "Астон Вилле" в ближайшее воскресенье, однако "синие" надеются, что Рис вернется на следующей неделе — или против "Брентфорда" в среду, или против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.