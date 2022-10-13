Рис Джеймс избежал серьезной травмы
Травма колена защитника "Челси" Риса Джеймса не носит серьезного характера.
Напомним, Джеймс повредил свое колено в минувший вторник, когда "Челси" победил на выезде "Милан" в Лиге Чемпионов со счетом 0:2.
Как сообщает Evening Standard, Рису пока не поставлен окончательный диагноз, однако первичное обследование говорит о том, что 22-летний игрок сборной Англии избежал серьезной травмы.
Вероятно, Джеймс пропустит выезд к "Астон Вилле" в ближайшее воскресенье, однако "синие" надеются, что Рис вернется на следующей неделе — или против "Брентфорда" в среду, или против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
13.10.2022 12:00
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