Жезус пропустит матч против "Буде-Глимта"

"Арсенал" даст передышку своему нападающему Габриэлю Жезусу в матче Лиги Европы против "Буде-Глимта".

Жезус принимал участие во всех 11 первых матчах "Арсенала" в этом сезоне, на девять из них выходя в стартовом составе. В этих 11 Габриэль забил пять голов и отдал пять результативных передач.



Однако в победном для "канониров" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший уикенд (3:2) Жезус получил травму головы и в среду утром не тренировался с командой.



Также 25-летний бразилец не полетел с "Арсеналом" в Норвегию, получив возможность перевести дух.



"Мы чувствуем, что это были тяжелые недели, и для него будет лучше остаться дома", — цитирует главного тренера лондонцев Микеля Артету BBC.