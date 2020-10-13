"Ньюкасл" открыт к переименованию "Сент-Джеймс Парк" под бренд спонсора
"Ньюкасл" рассматривает возможность продажи прав на переименование своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".
В лице Суверенного фонда Саудовской Аравии "Ньюкасл" обладает одними из богатейших владельцев в Премьер-Лиге, если не богатейшими, однако правила финансового фейр-плей сдерживают инвестиции саудитов в свой футбольный клуб.
Чтобы ускорить развитие "Ньюкасла", саудиты вынуждены задумываться об увеличении доходов, и переименование стадиона выглядит одним из наиболее простых и очевидных вариантов.
При этом потенциального партнера для переименования "Сент-Джеймс Парк", как отмечает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается искать среди бизнесов с корнями из Саудовской Аравии.
"Что бы мы ни задумали сделать со стадионом, мы обсудим это с болельщиками, потому что в конце концов было бы безумием пытаться что-нибудь предпринять, если болельщики против. Это было бы плохой сделкой. Это не сработает, какие бы деньги ты ни получил", — сообщил исполнительный директор "сорок" Даррен Илс.
Илс также сообщил, что владельцы "Ньюкасла" открыты к расширению 52-тысячного "Сент-Джеймс Парк", но не собираются строить новый стадион.
13.10.2022 09:00
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Деньги рушат всё, им похуй на мнение болельщиков. Так ради успокоения показуха.
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Мухаммед ибн Салман стэдиум
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При этом потенциального партнера для переименования "Сент-Джеймс Парк", как отмечает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается искать среди бизнесов с корнями из Саудовской Аравии.
Ну кто бы сомневался!Надеюсь болельщики воспротивятся хотя бы этому.
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удачи Ньюкаслу
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