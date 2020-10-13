"Ньюкасл" открыт к переименованию "Сент-Джеймс Парк" под бренд спонсора

"Ньюкасл" рассматривает возможность продажи прав на переименование своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

В лице Суверенного фонда Саудовской Аравии "Ньюкасл" обладает одними из богатейших владельцев в Премьер-Лиге, если не богатейшими, однако правила финансового фейр-плей сдерживают инвестиции саудитов в свой футбольный клуб.



Чтобы ускорить развитие "Ньюкасла", саудиты вынуждены задумываться об увеличении доходов, и переименование стадиона выглядит одним из наиболее простых и очевидных вариантов.



При этом потенциального партнера для переименования "Сент-Джеймс Парк", как отмечает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается искать среди бизнесов с корнями из Саудовской Аравии.



"Что бы мы ни задумали сделать со стадионом, мы обсудим это с болельщиками, потому что в конце концов было бы безумием пытаться что-нибудь предпринять, если болельщики против. Это было бы плохой сделкой. Это не сработает, какие бы деньги ты ни получил", — сообщил исполнительный директор "сорок" Даррен Илс.



Илс также сообщил, что владельцы "Ньюкасла" открыты к расширению 52-тысячного "Сент-Джеймс Парк", но не собираются строить новый стадион.