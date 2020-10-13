"Ньюкасл" открыт к переименованию "Сент-Джеймс Парк" под бренд спонсора

Сент-Джеймс Парк "Ньюкасл" рассматривает возможность продажи прав на переименование своего стадиона "Сент-Джеймс Парк".

В лице Суверенного фонда Саудовской Аравии "Ньюкасл" обладает одними из богатейших владельцев в Премьер-Лиге, если не богатейшими, однако правила финансового фейр-плей сдерживают инвестиции саудитов в свой футбольный клуб.

Чтобы ускорить развитие "Ньюкасла", саудиты вынуждены задумываться об увеличении доходов, и переименование стадиона выглядит одним из наиболее простых и очевидных вариантов.

При этом потенциального партнера для переименования "Сент-Джеймс Парк", как отмечает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается искать среди бизнесов с корнями из Саудовской Аравии.

"Что бы мы ни задумали сделать со стадионом, мы обсудим это с болельщиками, потому что в конце концов было бы безумием пытаться что-нибудь предпринять, если болельщики против. Это было бы плохой сделкой. Это не сработает, какие бы деньги ты ни получил", — сообщил исполнительный директор "сорок" Даррен Илс.

Илс также сообщил, что владельцы "Ньюкасла" открыты к расширению 52-тысячного "Сент-Джеймс Парк", но не собираются строить новый стадион.


Метки Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2022 09:00

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  1. mancunia-planet 13.10.2022 09:59 # mancunia-planet
    Деньги рушат всё, им похуй на мнение болельщиков. Так ради успокоения показуха.

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  2. ruchinski 13.10.2022 09:56 # ruchinski
    Мухаммед ибн Салман стэдиум

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  3. liverbro 13.10.2022 09:23 # liverbro
    При этом потенциального партнера для переименования "Сент-Джеймс Парк", как отмечает Daily Mail, "Ньюкасл" собирается искать среди бизнесов с корнями из Саудовской Аравии.
    Ну кто бы сомневался!Надеюсь болельщики воспротивятся хотя бы этому.

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  4. vals1702 13.10.2022 09:12 # vals1702
    удачи Ньюкаслу

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