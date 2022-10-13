Де Брюйне: "Ожидаю, что это будет лучший "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился своими ожиданиями насчет предстоящего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В преддверии воскресного матча на "Энфилде" "Ливерпуль" уступает "Сити" уже 13 очков, занимая только 10-е место в таблице.



"Красные" выиграли лишь два из своих восьми матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Де Брюйне ожидает, что команда Юргена Клоппа покажет себя с лучшей стороны.



"Я ожидаю, что это будет лучший "Ливерпуль" из возможных. Конечно, они потеряли ряд очков, но они остаются "Ливерпулем", и я ожидаю, что они будут хороши. Только так я это себе представляю".



"Мне нравятся большие матчи, мне нравятся хорошие атмосферы. Это будет сложный матч, как и любой другой. Против команд из "большой шестерки" всегда сложно играть на выезде, но я думаю, в последние годы у нас это неплохо получалось".



"Они являются командой, которая играет волнами, тогда как нам больше нравится контролировать игру. Если ты будешь контролировать игру в матче с таким соперником, у тебя будет больше шансов. Думаю, это будет хороший матч снова", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.