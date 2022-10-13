Клопп: "Победа 1:7 совершенно изменила настроение в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что победой 1:7 над "Рейнджерс" в Лиге Чемпионов его команда "совершенно изменила" свое настроение после поражения от "Арсенала".

На выезд в Глазго "Ливерпуль" отправлялся с тяжелым ощущением после воскресного поражения 3:2, которое увеличило отставание "красных" от вершины Премьер-Лиги до 14 очков.



Однако "Ливерпуль" собрался и, даже пропустив первым, сокрушил "Рейнджерс", благодаря чему в хорошем настроении подходит к предстоящему противостоянию с "Манчестер Сити".



"Эта победа определенно изменила настроение. Теперь оно совершенно другое".



"Обычно мы позволяем себе выпить пива после выездных матчей, но мы не делали этого так давно, что я, наверное, буду пьян после одного".



"Да, это совершенно изменило настроение, однако все мы знаем, кто к нам пожалует в воскресенье. Это будет другой матч, но лучше подойти к нему с таким настроением, чем другим", — цитирует Клоппа Sky Sports.