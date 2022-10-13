"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Айнтрахтом"

"Тоттенхэм" одержал волевую победу 3:2 над "Айнтрахом", благодаря чему возглавил группу D Лиги Чемпионов.

Относительно минимальной победы над "Брайтоном" в стартовом составе "шпор" произошло три изменения. Вернулись в команду Клеман Лангле, Эмерсон Роял и Ришарлисон, а Бен Дэвис, Ив Биссума и Мэтт Дохерти сели на скамейку запасных.



В начале матча команды только присматривались друг к другу, но первый же опасный момент обернулся голом. На 14-й минуте Уго Льорис был вынужден вступить в игру и выбить мяч из ног соперника, однако снаряд достался Себастьяну Роде, который позволил Дайчи Камаде поразить пустые ворота — 0:1.



Однако "Тоттенхэму" не составило труда перевернуть игру после неудачного старта. На 20-й минуте Харри Кейн из глубины поля сделал передачу на Сона Хен Мина, который совершил пару касаний на подступах к штрафной и точно направил мяч в угол ворот — 1:1.



Прошло еще несколько минут, и Кейн нарвался на фол в чужой штрафной. Сам же Харри и реализовал назначенный пенальти — 2:1.



На 36-й минуте "Айнтрахт" пропустил еще раз. Родриго Бентанкур выполнил подачу с правого края штрафной в район 11-метровой отметки, откуда Сон нанес удар по летящему мячу — 3:1.



"Тоттенхэм" весьма уверенно начал второй тайм и на 59-й минуте заставил Туту схлопотать вторую желтую карточку. Так гости остались вдесятером, но при этом не бросили играть.



Уже в самой концовке матча Фариде Алиду отыграл один гол, неотразимо пробив головой — 3:2. А Кейн упустил возможность восстановить прежнюю разницу в счете, не сумев реализовать пенальти.



"Тоттенхэму" пришлось пережить несколько неприятных моментов, однако победа была одержана, и благодаря этому результату "шпоры" захватили лидерство в своей группе.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 3:2 (3:1)



Голы: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен) — Камада 14, Алиду 87.



"Тоттенхэм": Льорис, Роял, Ромеро, Дайер (Санчес 78), Лангле, Сессеньон, Бентанкур (Биссума 67), Хейбьерг (Хиль 85), Ришарлисон (Скипп 67), Сон (Моура 86), Кейн.



"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хасебе (Эбимде 69), Ндика, Якич, Роде (Смолчич 69), Соу, Ленц (Алиду 70), Линдстрем, Камада (Гетце 78), Коло-Муани (Борре 69).



Предупреждения: Дайер, Бентанкур, Сессеньон — Хасебе, Тута, Смолчич.



Удаление: Тута 59.