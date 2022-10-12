"Ливерпуль" забил "Рейнджерс" семь голов
Пропустив быстрый гол в выездном матче Лиги Чемпионов против "Рейнджерс", "Ливерпуль" ответил семью подряд забитыми мячами и одержал победу 1:7.
Относительно предыдущего матча "красные" потеряли с травмами Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Луиса Диаса. Кроме того, был исключен из стартового состава Мохамед Салах. В результате Джо Гомес был переведен на правый фланг обороны, Ибраима Конате занял место в центре защиты, а Харви Эллиотт расположился в центре поля. Фабиу Карвалью вышел поддерживать атаку.
"Рейнджерс" выглядел вполне по-хозяйки в начале матча, ничуть не страшась грозного соперника. А на 17-й минуте домашняя команда даже открыла счет. Это Скотт Арфилд с подступов к штрафной нанес удар низом в притирку со штангой — 1:0.
Гости и дальше смотрелись неубедительно, но это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. Заработав угловой, Карвалью выполнил подачу к ближней штанге, где головой пробил Роберто Фирмино — 1:1.
В дальнейшем команды играли практически на равных, а голкиперы почти не вступали в игру.
Во втором тайме "Ливерпуль" все же забрал инициативу и дожал соперника. На 55-й минуте Гомес классно вырезал мяч на линию вратарской, где Фирмино пробил между ног голкиперу — 1:2.
На 66-й минуте отличился Дарвин Нуньес, нанеся обводящий удар из пределов штрафной после скидки Фирмино с подступов к площадке — 1:3.
А на 75-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салах пробил с носка с острого угла — 1:4.
Спустя пять минут Салах оформил дубль. Мохамед нанес удар из стоячего положения с линии штрафной, воспользовавшись тем, что Аллан Макгрегор слегка потерял ворота — 1:5.
Прошла еще минут, и Салах снова забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади — 1:6.
Точку же в матче на 87-й минуте поставил Эллиотт, сыграв на добивании после того, как Макгрегор помешал нанести удар его партнеру — 1:7
"Рейнджерс" достойно провел первый тайм, но во втором просто развалился и позволил "Ливерпулю" одержать крупную победу.
"Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:7 (1:1)
Голы: Арфилд 17 — Фирмино 24, 55, Нуньес 66, Салах 75, 80, 81, Эллиотт 87.
"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг 45), Бен Дэвис, Баришич, Лундстрем, Джек (Стивен Дэвис 60), Арфилд, Сакала (Матондо 76), Кент (Райт 76), Чолак (Морелос 76).
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате (Милнер 79), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 68), Фабиньо, Эллиотт, Хендерсон (Алькантара 67), Карвалью, Фирмино (Жота 73), Нуньес (Салах 68).
Предупреждение: Гомес.
12.10.2022 23:55
Просмотров: 1282
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Увеличили и без того огромные долги, продали права на название стадиона,продали права на трансляции,продали права на очко Хави,чтобы по итогу вылететь в лигу европы,ну как же я оруууууууууу
(ответить)
Блять, у Англии сейчас лучшая полузащита в 21 веке с запасом в вечность помноженную на вечность. Наконец вместо абсолютно оверпхайпленных бревен Геральта и Лемпарда, появились реальные ультра топари Фоден и Беллингем. Они уже сейчас дают защеку и Геральту и Лемпарду на пике. Так ещё и Рис в опорке что-то да может.
Обидно, что там на тренере уебок Саутгейт, который 100% выпустит в атаку не Тони, как сделал бы любой тренер с IQ выше 80, а Кейна, который в любом важном ровном матче в очередной раз растворится на поле. А в защиту выйдет Магуайер, который обязательно привезет. Чтобы он в 4 матчах плей-офф ни одного года не привёз - это просто что-то вообще невероятное будет.
А в 9 даже такие бисты, как Фоден и Беллингем я не уверен, что затащат.
Но вот эта тима тупо чемпионская:
Пикфорд
Джеймс Гуйи Дайер Волкер
Райс
Галлахер-Белингем
Ссака Тони Фоден
Токо бразилы лучше по уровню состава.
(ответить)
Хочет и Мартинелли и Леау и Нкунку и Мартинеса. А залупу за воротник не хочешь?)
(ответить)
Астер - наивняк. Верит любому трэшу и хочет футболистов, а не нормальную бабу) Вот это кринж всех кринжей))))
(ответить)
Российская пропаганда разгоняет фейк о том, что Зеленский на самом деле не в Украине и записывает свои видеообращения из бункера
Как "доказательство" русня разгоняет фото и видео с Зеленским на зеленом фоне, на который, как утверждают пропагандисты, накладывают пейзажи Киева.
Только вот видео было записано для торговой выставки VivaTech в Париже, на которой Президент появился в виде голограммы. К тому же, только на этом выступлении и больше ни в каких своих обращениях Зеленский не использовал футболку в стилистике "Звездных войн".
https://t.me/uniannet/75921?single
Я оруууу ахахаха свинособаки какие тупые ахваххаха
(ответить)
И еще над этим
https://t.me/rosich_ru/24435
(ответить)
Вот, над чем надо орать)
https://t.me/rosich_ru/24364
(ответить)
Да разорвет Ливерпуль нефтяной мешок на таком кураже
(ответить)
По новости: Ливерпуль - абсолютно лучший клуб мира наравне с Челси!
(ответить)
Минобороны опубликовало видео с полигона с Шойгу во время подготовки мобилизованных. На кадрах слышны громкие выстрелы, у некоторых нет обойм в оружии, а некоторые стреляют из невидимых автоматов. А теперь представьте, что происходит на полигонах где нет Шойгу.
бляя, какие клоуны)
(ответить)
Напоминаю Астеру, кто пишет дичь)
08.10.2022 19:10 #
true-manc
чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?
(ответить)
08.10.2022 19:12 #
bembo
задрожат конечно же, ору
это ж гейсенал)
влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )
(ответить)
А всего-то стоило убрать Трента.
(ответить)
Как этот долбоёб Аслани в конце обосрался сука...
(ответить)
Посмотрим на очки Сити и Ливера и уже не все так однозначно))))
(ответить)
А не пора ли тебе уже телку хотеть?)
13.10.2022 00:08 #
thegodfather
я хочу Лаутаро Мартинеса, братишки)
(ответить)
я хочу Лаутаро Мартинеса, братишки)
(ответить)
0сиси дрожит, гвадилола начал массаж междуножий хохланду шоб тот не переживал сильно
(ответить)
Сити на Эйнфилде даже с роботом будет не сладко)
(ответить)
теперь ситюков грохнуть
(ответить)
нужный результат и голы, правда после дубля фирмино шотландцы уже не сопротивлялись. с сити, понятно, такого не будет, но может атака наконец найдет свой ритм, и команда в целом не проспит начало, иначе не ясно, что вообще может их взбодрить.
хет-трик передач жоты на салаха неплохо получился.
клопп топ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий