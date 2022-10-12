"Ливерпуль" забил "Рейнджерс" семь голов

Пропустив быстрый гол в выездном матче Лиги Чемпионов против "Рейнджерс", "Ливерпуль" ответил семью подряд забитыми мячами и одержал победу 1:7.

Относительно предыдущего матча "красные" потеряли с травмами Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Луиса Диаса. Кроме того, был исключен из стартового состава Мохамед Салах. В результате Джо Гомес был переведен на правый фланг обороны, Ибраима Конате занял место в центре защиты, а Харви Эллиотт расположился в центре поля. Фабиу Карвалью вышел поддерживать атаку.



"Рейнджерс" выглядел вполне по-хозяйки в начале матча, ничуть не страшась грозного соперника. А на 17-й минуте домашняя команда даже открыла счет. Это Скотт Арфилд с подступов к штрафной нанес удар низом в притирку со штангой — 1:0.



Гости и дальше смотрелись неубедительно, но это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. Заработав угловой, Карвалью выполнил подачу к ближней штанге, где головой пробил Роберто Фирмино — 1:1.



В дальнейшем команды играли практически на равных, а голкиперы почти не вступали в игру.



Во втором тайме "Ливерпуль" все же забрал инициативу и дожал соперника. На 55-й минуте Гомес классно вырезал мяч на линию вратарской, где Фирмино пробил между ног голкиперу — 1:2.



На 66-й минуте отличился Дарвин Нуньес, нанеся обводящий удар из пределов штрафной после скидки Фирмино с подступов к площадке — 1:3.



А на 75-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салах пробил с носка с острого угла — 1:4.



Спустя пять минут Салах оформил дубль. Мохамед нанес удар из стоячего положения с линии штрафной, воспользовавшись тем, что Аллан Макгрегор слегка потерял ворота — 1:5.



Прошла еще минут, и Салах снова забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади — 1:6.



Точку же в матче на 87-й минуте поставил Эллиотт, сыграв на добивании после того, как Макгрегор помешал нанести удар его партнеру — 1:7



"Рейнджерс" достойно провел первый тайм, но во втором просто развалился и позволил "Ливерпулю" одержать крупную победу.



"Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:7 (1:1)



Голы: Арфилд 17 — Фирмино 24, 55, Нуньес 66, Салах 75, 80, 81, Эллиотт 87.



"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг 45), Бен Дэвис, Баришич, Лундстрем, Джек (Стивен Дэвис 60), Арфилд, Сакала (Матондо 76), Кент (Райт 76), Чолак (Морелос 76).



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате (Милнер 79), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 68), Фабиньо, Эллиотт, Хендерсон (Алькантара 67), Карвалью, Фирмино (Жота 73), Нуньес (Салах 68).



Предупреждение: Гомес.