"Ливерпуль" забил "Рейнджерс" семь голов

Мохамед Салах Пропустив быстрый гол в выездном матче Лиги Чемпионов против "Рейнджерс", "Ливерпуль" ответил семью подряд забитыми мячами и одержал победу 1:7.

Относительно предыдущего матча "красные" потеряли с травмами Жоэля Матипа, Трента Александер-Арнольда и Луиса Диаса. Кроме того, был исключен из стартового состава Мохамед Салах. В результате Джо Гомес был переведен на правый фланг обороны, Ибраима Конате занял место в центре защиты, а Харви Эллиотт расположился в центре поля. Фабиу Карвалью вышел поддерживать атаку.

"Рейнджерс" выглядел вполне по-хозяйки в начале матча, ничуть не страшась грозного соперника. А на 17-й минуте домашняя команда даже открыла счет. Это Скотт Арфилд с подступов к штрафной нанес удар низом в притирку со штангой — 1:0.

Гости и дальше смотрелись неубедительно, но это не помешало им сравнять счет на 24-й минуте. Заработав угловой, Карвалью выполнил подачу к ближней штанге, где головой пробил Роберто Фирмино — 1:1.

В дальнейшем команды играли практически на равных, а голкиперы почти не вступали в игру.

Во втором тайме "Ливерпуль" все же забрал инициативу и дожал соперника. На 55-й минуте Гомес классно вырезал мяч на линию вратарской, где Фирмино пробил между ног голкиперу — 1:2.

На 66-й минуте отличился Дарвин Нуньес, нанеся обводящий удар из пределов штрафной после скидки Фирмино с подступов к площадке — 1:3.

А на 75-й минуте все стало окончательно ясно. Мохамед Салах пробил с носка с острого угла — 1:4.

Спустя пять минут Салах оформил дубль. Мохамед нанес удар из стоячего положения с линии штрафной, воспользовавшись тем, что Аллан Макгрегор слегка потерял ворота — 1:5.

Прошла еще минут, и Салах снова забил, нанеся крученый удар в дальний угол ворот с края штрафной площади — 1:6.

Точку же в матче на 87-й минуте поставил Эллиотт, сыграв на добивании после того, как Макгрегор помешал нанести удар его партнеру — 1:7

"Рейнджерс" достойно провел первый тайм, но во втором просто развалился и позволил "Ливерпулю" одержать крупную победу.

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:7 (1:1)

Голы: Арфилд 17 — Фирмино 24, 55, Нуньес 66, Салах 75, 80, 81, Эллиотт 87.

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг 45), Бен Дэвис, Баришич, Лундстрем, Джек (Стивен Дэвис 60), Арфилд, Сакала (Матондо 76), Кент (Райт 76), Чолак (Морелос 76).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате (Милнер 79), Ван Дейк, Цимикас (Робертсон 68), Фабиньо, Эллиотт, Хендерсон (Алькантара 67), Карвалью, Фирмино (Жота 73), Нуньес (Салах 68).

Предупреждение: Гомес.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Рейнджерс

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1282

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. jirrort 13.10.2022 01:01 # jirrort
    Увеличили и без того огромные долги, продали права на название стадиона,продали права на трансляции,продали права на очко Хави,чтобы по итогу вылететь в лигу европы,ну как же я оруууууууууу

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  2. kellborn 13.10.2022 01:01 # kellborn
    Блять, у Англии сейчас лучшая полузащита в 21 веке с запасом в вечность помноженную на вечность. Наконец вместо абсолютно оверпхайпленных бревен Геральта и Лемпарда, появились реальные ультра топари Фоден и Беллингем. Они уже сейчас дают защеку и Геральту и Лемпарду на пике. Так ещё и Рис в опорке что-то да может.

    Обидно, что там на тренере уебок Саутгейт, который 100% выпустит в атаку не Тони, как сделал бы любой тренер с IQ выше 80, а Кейна, который в любом важном ровном матче в очередной раз растворится на поле. А в защиту выйдет Магуайер, который обязательно привезет. Чтобы он в 4 матчах плей-офф ни одного года не привёз - это просто что-то вообще невероятное будет.

    А в 9 даже такие бисты, как Фоден и Беллингем я не уверен, что затащат.

    Но вот эта тима тупо чемпионская:
    Пикфорд
    Джеймс Гуйи Дайер Волкер
    Райс
    Галлахер-Белингем
    Ссака Тони Фоден

    Токо бразилы лучше по уровню состава.

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  3. takernotagiver 13.10.2022 00:40 # takernotagiver
    Хочет и Мартинелли и Леау и Нкунку и Мартинеса. А залупу за воротник не хочешь?)

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  4. takernotagiver 13.10.2022 00:37 # takernotagiver
    Астер - наивняк. Верит любому трэшу и хочет футболистов, а не нормальную бабу) Вот это кринж всех кринжей))))

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  5. bembo 13.10.2022 00:29 # bembo
    Российская пропаганда разгоняет фейк о том, что Зеленский на самом деле не в Украине и записывает свои видеообращения из бункера

    Как "доказательство" русня разгоняет фото и видео с Зеленским на зеленом фоне, на который, как утверждают пропагандисты, накладывают пейзажи Киева.

    Только вот видео было записано для торговой выставки VivaTech в Париже, на которой Президент появился в виде голограммы. К тому же, только на этом выступлении и больше ни в каких своих обращениях Зеленский не использовал футболку в стилистике "Звездных войн".


    https://t.me/uniannet/75921?single




    Я оруууу ахахаха свинособаки какие тупые ахваххаха

    (ответить)

  6. takernotagiver 13.10.2022 00:22 # takernotagiver
    И еще над этим
    https://t.me/rosich_ru/24435

    (ответить)

  7. takernotagiver 13.10.2022 00:21 # takernotagiver
    Вот, над чем надо орать)

    https://t.me/rosich_ru/24364

    (ответить)

  8. takernotagiver 13.10.2022 00:18 # takernotagiver
    Да разорвет Ливерпуль нефтяной мешок на таком кураже

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  9. zheka000000 13.10.2022 00:18 # zheka000000
    По новости: Ливерпуль - абсолютно лучший клуб мира наравне с Челси!

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  10. zheka000000 13.10.2022 00:17 # zheka000000
    Минобороны опубликовало видео с полигона с Шойгу во время подготовки мобилизованных. На кадрах слышны громкие выстрелы, у некоторых нет обойм в оружии, а некоторые стреляют из невидимых автоматов. А теперь представьте, что происходит на полигонах где нет Шойгу.


    бляя, какие клоуны)

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  11. takernotagiver 13.10.2022 00:12 # takernotagiver
    Напоминаю Астеру, кто пишет дичь)

    08.10.2022 19:10 #
    true-manc

    чё териплы вернутся на первое место или нет? хотя бы перед кризисной лузерх*йней не задрожат коленки?
    (ответить)

    08.10.2022 19:12 #
    bembo

    задрожат конечно же, ору
    это ж гейсенал)
    влажные мечты гейсенала рабочие только до нового года, это классика )

    (ответить)

  12. brown-ale 13.10.2022 00:12 # brown-ale
    А всего-то стоило убрать Трента.

    (ответить)

  13. jirrort 13.10.2022 00:11 # jirrort
    Как этот долбоёб Аслани в конце обосрался сука...

    (ответить)

  14. takernotagiver 13.10.2022 00:10 # takernotagiver
    Посмотрим на очки Сити и Ливера и уже не все так однозначно))))

    (ответить)

  15. takernotagiver 13.10.2022 00:09 # takernotagiver
    А не пора ли тебе уже телку хотеть?)

    13.10.2022 00:08 #
    thegodfather

    я хочу Лаутаро Мартинеса, братишки)

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  16. thegodfather 13.10.2022 00:08 # thegodfather
    я хочу Лаутаро Мартинеса, братишки)

    (ответить)

  17. liverpo0ol 13.10.2022 00:08 # liverpo0ol
    0сиси дрожит, гвадилола начал массаж междуножий хохланду шоб тот не переживал сильно

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  18. takernotagiver 13.10.2022 00:08 # takernotagiver
    Сити на Эйнфилде даже с роботом будет не сладко)

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  19. vals1702 13.10.2022 00:07 # vals1702
    теперь ситюков грохнуть

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  20. liverfun 13.10.2022 00:06 # liverfun
    нужный результат и голы, правда после дубля фирмино шотландцы уже не сопротивлялись. с сити, понятно, такого не будет, но может атака наконец найдет свой ритм, и команда в целом не проспит начало, иначе не ясно, что вообще может их взбодрить.
    хет-трик передач жоты на салаха неплохо получился.
    клопп топ

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