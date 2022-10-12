Роб Эдвардс прошел собеседование в "Вулверхэмптоне"

Находящийся в поисках нового главного тренера "Вулверхэмптон" обратился к варианту со своим бывшим игроком Робом Эдвардсом.

Как известно, "Вулверхэмптон" все еще находится в поисках замены Бруну Лаже, который был уволен 10 дней назад.



Ранее на текущей неделе президент "волков" Джефф Ши лично летал в Испанию, чтобы побеседовать с экс-наставником "Севильи" Хуленом Лопетеги, но тот в силу причин личного и профессионального характера отказал клубу с "Молинью".



Как сообщает The Telegraph, теперь "Вулверхэмптон" обратил свой взор на 39-летнего Эдвардса, который в среду уже провел предварительные переговоры со своим бывшим клубом.



В период с 2004 по 2008 год Эдвардс, выступавший на позиции центрального защитника, сыграл 100 матчей за "Вулверхэмптон". Также Роб поработал в академии "волков".



Тем не менее, на этой неделе "Вулверхэмптон" планирует переговорить и с другими кандидатами, в Британии и за рубежом.