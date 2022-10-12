Глэйзеры готовы продать МЮ только за 9 миллиардов фунтов

Глэйзеры Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", назначило впечатляющую цену в 9 миллиардов фунтов за свой клуб.

Глэйзеры владеют "Юнайтед" с 2005 года, когда клуб с "Олд Траффорд" обошелся им почти в 800 млн. фунтов.

Последний раз "красные дьяволы" выигрывали Премьер-Лигу еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне, и затяжное отсутствие больших спортивных успехов является серьезным источником недовольства фанатов.

Как сообщает Daily Star, американские бизнесмены, несмотря на регулярные протесты болельщиков, не хотят продавать "Юнайтед", однако смена владельцев клуба не является невозможной.

Глэйзеры понимают, что у всего есть своя цена, и по-настоящему крупное предложение — свыше 10 млрд. долларов (9 млрд. фунтов) — убедило бы их продать свой актив.

Если это случится, то "Юнайтед" станет самой дорогой спортивной командой в мире. Пока же таковой считается гигант NFL "Даллас Ковбойс", оцениваемый в 8 млрд. долларов.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 564

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ruchinski 12.10.2022 22:33 # ruchinski
    c такими успехами, скоро сиксюнайтед будут только с доплатой брать

    (ответить)

  2. true-manc 12.10.2022 22:31 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. closer 12.10.2022 22:01 # closer
    Манятно?!?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: