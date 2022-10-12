Глэйзеры готовы продать МЮ только за 9 миллиардов фунтов

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", назначило впечатляющую цену в 9 миллиардов фунтов за свой клуб.

Глэйзеры владеют "Юнайтед" с 2005 года, когда клуб с "Олд Траффорд" обошелся им почти в 800 млн. фунтов.



Последний раз "красные дьяволы" выигрывали Премьер-Лигу еще в 2013 году при сэре Алексе Фергюсоне, и затяжное отсутствие больших спортивных успехов является серьезным источником недовольства фанатов.



Как сообщает Daily Star, американские бизнесмены, несмотря на регулярные протесты болельщиков, не хотят продавать "Юнайтед", однако смена владельцев клуба не является невозможной.



Глэйзеры понимают, что у всего есть своя цена, и по-настоящему крупное предложение — свыше 10 млрд. долларов (9 млрд. фунтов) — убедило бы их продать свой актив.



Если это случится, то "Юнайтед" станет самой дорогой спортивной командой в мире. Пока же таковой считается гигант NFL "Даллас Ковбойс", оцениваемый в 8 млрд. долларов.