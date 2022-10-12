Роналду все-таки признал вину перед FA

Криштиану Роналду Вопреки заявлению своего главного тренера Эрика Тен Хага, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду согласился с выдвинутыми FA обвинениями.

Ранее в среду на своей пресс-конференции Тен Хаг поведал, что поговорил с Роналду, и тут не будет признавать свою вину насчет выбитого из рук подростка-аутиста телефона.

Однако чуть позже "Юнайтед" по официальным каналам уточнил высказывание Эрика. На самом деле Криштиану согласился с обвинениями Ассоциации.

При этом Роналду и "Юнайтед" собираются сражаться против возможной дисквалификации. Клуб поддерживает своего игрока в требовании о смягченном наказании.


Метки FA, Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 21:00

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  1. flash25rus 12.10.2022 21:44 # flash25rus
    Манки так решили слить Рона. Сами же и инициировали всю эту шнягу. Не удивлюсь, что это станет основанием для расторжения контракта. Наглосаксы такие предсказуемые.

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  2. electric 12.10.2022 21:25 # electric
    Наказать по всей строгости кристину! Это тебе не рашка, тут придётся ответить!

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