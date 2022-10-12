Роналду все-таки признал вину перед FA

Вопреки заявлению своего главного тренера Эрика Тен Хага, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду согласился с выдвинутыми FA обвинениями.

Ранее в среду на своей пресс-конференции Тен Хаг поведал, что поговорил с Роналду, и тут не будет признавать свою вину насчет выбитого из рук подростка-аутиста телефона.



Однако чуть позже "Юнайтед" по официальным каналам уточнил высказывание Эрика. На самом деле Криштиану согласился с обвинениями Ассоциации.



При этом Роналду и "Юнайтед" собираются сражаться против возможной дисквалификации. Клуб поддерживает своего игрока в требовании о смягченном наказании.