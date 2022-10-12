Роналду все-таки признал вину перед FA
Вопреки заявлению своего главного тренера Эрика Тен Хага, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду согласился с выдвинутыми FA обвинениями.
Ранее в среду на своей пресс-конференции Тен Хаг поведал, что поговорил с Роналду, и тут не будет признавать свою вину насчет выбитого из рук подростка-аутиста телефона.
Однако чуть позже "Юнайтед" по официальным каналам уточнил высказывание Эрика. На самом деле Криштиану согласился с обвинениями Ассоциации.
При этом Роналду и "Юнайтед" собираются сражаться против возможной дисквалификации. Клуб поддерживает своего игрока в требовании о смягченном наказании.
12.10.2022 21:00
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Манки так решили слить Рона. Сами же и инициировали всю эту шнягу. Не удивлюсь, что это станет основанием для расторжения контракта. Наглосаксы такие предсказуемые.
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Наказать по всей строгости кристину! Это тебе не рашка, тут придётся ответить!
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