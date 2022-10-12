"Милан" предложит Леау новый контракт в свете интереса "Челси"

"Милан" надеется оградить своего нападающего Рафаэла Леау от интереса "Челси" с помощью нового контракта.

"Челси" интересовался Леау еще минувшим летом, но тогда "Милан" был готов отпустить Рафаэла лишь за 130 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных.



На "Стэмфорд Бридж" рассчитывали, что в конце этого сезона чемпионы Серии А станут сговорчивее, потому что контракт 23-летнего игрока сборной Португалии истекает в 2024 году.



Однако "Милан" решил действовать наперед и, как сообщает Daily Mail, готов предложить Леау новый долгосрочный контракт. "Россонери" надеются заключить сделку до ЧМ-2022 в Катаре.



Добавим, накануне Леау не удалось отличиться против "Челси" в Лиге Чемпионов, однако Рафаэл заработал пенальти с "синими" на прошлой неделе, а также может похвастать четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах Серии А этого сезона.