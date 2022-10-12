"Милан" предложит Леау новый контракт в свете интереса "Челси"
"Милан" надеется оградить своего нападающего Рафаэла Леау от интереса "Челси" с помощью нового контракта.
"Челси" интересовался Леау еще минувшим летом, но тогда "Милан" был готов отпустить Рафаэла лишь за 130 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных.
На "Стэмфорд Бридж" рассчитывали, что в конце этого сезона чемпионы Серии А станут сговорчивее, потому что контракт 23-летнего игрока сборной Португалии истекает в 2024 году.
Однако "Милан" решил действовать наперед и, как сообщает Daily Mail, готов предложить Леау новый долгосрочный контракт. "Россонери" надеются заключить сделку до ЧМ-2022 в Катаре.
Добавим, накануне Леау не удалось отличиться против "Челси" в Лиге Чемпионов, однако Рафаэл заработал пенальти с "синими" на прошлой неделе, а также может похвастать четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах Серии А этого сезона.
12.10.2022 20:00
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Техника прям как у Диаби в его лучше годы, еще и удар с пасом на уровне. А еще если нехрусталь то в аплочке будет против холандов и сак за бутсы сражаться.
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Какой он пенальти заработал?🤦🏻♂ в какой Вселенной это случилось?😂
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Как такой игрок вообще оказался в Милане?))
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