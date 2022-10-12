"Милан" предложит Леау новый контракт в свете интереса "Челси"

Рафаэл Леау "Милан" надеется оградить своего нападающего Рафаэла Леау от интереса "Челси" с помощью нового контракта.

"Челси" интересовался Леау еще минувшим летом, но тогда "Милан" был готов отпустить Рафаэла лишь за 130 миллионов фунтов, что прописаны в его контракте в качестве отступных.

На "Стэмфорд Бридж" рассчитывали, что в конце этого сезона чемпионы Серии А станут сговорчивее, потому что контракт 23-летнего игрока сборной Португалии истекает в 2024 году.

Однако "Милан" решил действовать наперед и, как сообщает Daily Mail, готов предложить Леау новый долгосрочный контракт. "Россонери" надеются заключить сделку до ЧМ-2022 в Катаре.

Добавим, накануне Леау не удалось отличиться против "Челси" в Лиге Чемпионов, однако Рафаэл заработал пенальти с "синими" на прошлой неделе, а также может похвастать четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах Серии А этого сезона.


Метки контракты, Леау, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 12.10.2022 20:59 # gameboy
    Техника прям как у Диаби в его лучше годы, еще и удар с пасом на уровне. А еще если нехрусталь то в аплочке будет против холандов и сак за бутсы сражаться.

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  2. goga85 12.10.2022 20:50 # goga85
    Какой он пенальти заработал?&#129318;&#127995;&#9794; в какой Вселенной это случилось?&#128514;

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  3. lites 12.10.2022 20:15 # lites
    Как такой игрок вообще оказался в Милане?))

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