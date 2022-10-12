Тен Хаг: "Роналду не будет соглашаться с обвинениями FA"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что его нападающий Криштиану Роналду не будет соглашаться с выдвинутыми FA обвинениями касательно инцидента после матча против "Эвертона" в апреле.
Напомним, в прошлом месяце Ассоциация предъявила обвинения Роналду за выбитый телефон из рук фаната "Эвертона", которым оказался 14-летний подросток с задержкой в развитии.
Ранее свое расследование в отношении Криштиану без выдвижения обвинений завершила полиция, а сам 37-летний португалец принес публичные извинения.
Однако с обвинениями FA в "неподобающем поведении" Роналду соглашаться не будет, и "Юнайтед" поддерживает своего игрока в этом споре с футбольными чиновниками.
"Мы разговаривали об этом. Он не будет соглашаться с обвинениями", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
12.10.2022 19:00
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