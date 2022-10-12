Тен Хаг: "Роналду не будет соглашаться с обвинениями FA"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что его нападающий Криштиану Роналду не будет соглашаться с выдвинутыми FA обвинениями касательно инцидента после матча против "Эвертона" в апреле.

Напомним, в прошлом месяце Ассоциация предъявила обвинения Роналду за выбитый телефон из рук фаната "Эвертона", которым оказался 14-летний подросток с задержкой в развитии.



Ранее свое расследование в отношении Криштиану без выдвижения обвинений завершила полиция, а сам 37-летний португалец принес публичные извинения.



Однако с обвинениями FA в "неподобающем поведении" Роналду соглашаться не будет, и "Юнайтед" поддерживает своего игрока в этом споре с футбольными чиновниками.



"Мы разговаривали об этом. Он не будет соглашаться с обвинениями", — цитирует Тен Хага Daily Mail.