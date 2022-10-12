Уэббер — новый фаворит на роль спортивного директора "Челси"

Стюарт Уэббер из "Норвича" стал новым фаворитом на роль спортивного директора "Челси".

За последние недели и месяцы с ролью спортивного директора связывали многих специалистов. Совсем недавно "Челси" был на пороге назначения Кристофа Фройнда, но тот в последний момент передумал и решил остаться в "Ред Булл".



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, сейчас "синие" вновь приблизились к назначению нужного человека, возлагая большие надежды на 38-летнего Уэббера.



Стюарт трудится спортивным директором "Норвича" с 2017 года. В течение этого времени "канарейки" дважды выходили в Премьер-Лигу, но оба раза вылетали уже после одного сезона в элите.



Вместе с тем "Норвич" не имеет долгов и смог значительно улучшить свою тренировочную базу, в чем есть большая заслуга Уэббера, который прежде поработал в "Хаддерсфилде", "Вулверхэмптоне", КПР, "Ливерпуле" и "Рексеме".