"Ливерпуль" не получит Мбаппе в январе

"Ливерпуль" не получит нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в январе.

Напомним, накануне издание Marca сообщило, что Мбаппе совершенно перестал ладить с ПСЖ и хочет покинуть "Парк де Пренс" как можно скорее. "Ливерпуль" был назван единственным реалистичным вариантом для Килиана в январе.



"Хочет ли Мбаппе уйти в январе? Он хочет уйти каждую неделю".



"Наверное, они помирятся, но эти разногласия продолжат появляться снова и снова", — сообщил близкий к игроку источник Sky Sports.



В свою очередь близкий к ПСЖ источник поведал Sky Sports, что существует "нулевая вероятность" ухода Мбаппе в январе. В Париже винят испанскую прессу в попытке дестабилизировать ситуацию в своем клубе и называют опубликованную историю "полной чепухой".