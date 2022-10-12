"Ливерпуль" не получит Мбаппе в январе

Килиан Мбаппе "Ливерпуль" не получит нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в январе.

Напомним, накануне издание Marca сообщило, что Мбаппе совершенно перестал ладить с ПСЖ и хочет покинуть "Парк де Пренс" как можно скорее. "Ливерпуль" был назван единственным реалистичным вариантом для Килиана в январе.

"Хочет ли Мбаппе уйти в январе? Он хочет уйти каждую неделю".

"Наверное, они помирятся, но эти разногласия продолжат появляться снова и снова", — сообщил близкий к игроку источник Sky Sports.

В свою очередь близкий к ПСЖ источник поведал Sky Sports, что существует "нулевая вероятность" ухода Мбаппе в январе. В Париже винят испанскую прессу в попытке дестабилизировать ситуацию в своем клубе и называют опубликованную историю "полной чепухой".


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 17:00

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  1. mancunia-planet 12.10.2022 17:46 # mancunia-planet
    Проблемный хуисас стал, пздц всё есть абсолютно и даже больше, нахуй такой нужен.

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  2. true-manc 12.10.2022 17:21 # true-manc
    мбаппе действительно хочет уйти из псж - это правда, и казалось бы, лгбтпуль - лучший вариант для любителя трансексуалов, однако ознакомившись с портовым клубом получше, узнав темное преступное прошлое этой команды (эйзель, хиллсборо) и поглядев на лузерпульских болел (даунов), француз предпочел остаться в париже, нежели опозориться и запятнать свою репутацию колбасой + побоялся переходить в одну лигу к Эрлингу, которого дико ссытся, т.к. не желает, чтобы все окончательно удостоверились в превосходстве КОРОЛЯ над ним.

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  3. ezh28 12.10.2022 17:13 # ezh28
    Нет дыма без огня. Захотят договориться-договорятся!

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