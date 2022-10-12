"Ливерпуль" не получит Мбаппе в январе
"Ливерпуль" не получит нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе в январе.
Напомним, накануне издание Marca сообщило, что Мбаппе совершенно перестал ладить с ПСЖ и хочет покинуть "Парк де Пренс" как можно скорее. "Ливерпуль" был назван единственным реалистичным вариантом для Килиана в январе.
"Хочет ли Мбаппе уйти в январе? Он хочет уйти каждую неделю".
"Наверное, они помирятся, но эти разногласия продолжат появляться снова и снова", — сообщил близкий к игроку источник Sky Sports.
В свою очередь близкий к ПСЖ источник поведал Sky Sports, что существует "нулевая вероятность" ухода Мбаппе в январе. В Париже винят испанскую прессу в попытке дестабилизировать ситуацию в своем клубе и называют опубликованную историю "полной чепухой".
12.10.2022 17:00
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Проблемный хуисас стал, пздц всё есть абсолютно и даже больше, нахуй такой нужен.
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мбаппе действительно хочет уйти из псж - это правда, и казалось бы, лгбтпуль - лучший вариант для любителя трансексуалов, однако ознакомившись с портовым клубом получше, узнав темное преступное прошлое этой команды (эйзель, хиллсборо) и поглядев на лузерпульских болел (даунов), француз предпочел остаться в париже, нежели опозориться и запятнать свою репутацию колбасой + побоялся переходить в одну лигу к Эрлингу, которого дико ссытся, т.к. не желает, чтобы все окончательно удостоверились в превосходстве КОРОЛЯ над ним.
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Нет дыма без огня. Захотят договориться-договорятся!
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