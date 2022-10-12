"Барселона" хочет бесплатно и Жоржиньо, и Канте
"Барселона" надеется подписать свободным агентом не только полузащитника Жоржиньо, но и его партнера по "Челси" Нголо Канте.
На днях в прессе появилась информация, что агент Жоао Сантос, представляющий интересы Жоржиньо, прибыл в Барселону, чтобы провести переговоры с каталонским клубом.
Evening Standard может подтвердить интерес "Барселоны" к 30-летнему Жоржиньо, однако испанский гранд также хочет 31-летнего Канте — контракты обоих игроков с "Челси" истекают в конце этого сезона.
"Синие" пока не приглашают Жоржиньо и Канте к столу переговоров, но открыты к продлению с ними сотрудничества. Правда, Нголо пришлось бы согласиться на понижение своей текущей зарплаты в 290,000 фунтов в неделю, чтобы остаться со "Стэмфорд Бридж".
Добавим, Жоржиньо и Канте уже с января смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить с ними предварительные контракты, если "Челси" не решит этот вопрос.
12.10.2022 16:00
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Какие же эти рабселонцы позорники,ужас.
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и хуяку за щеку еще они хотят, вестимо
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