"Барселона" хочет бесплатно и Жоржиньо, и Канте

"Барселона" надеется подписать свободным агентом не только полузащитника Жоржиньо, но и его партнера по "Челси" Нголо Канте.

На днях в прессе появилась информация, что агент Жоао Сантос, представляющий интересы Жоржиньо, прибыл в Барселону, чтобы провести переговоры с каталонским клубом.



Evening Standard может подтвердить интерес "Барселоны" к 30-летнему Жоржиньо, однако испанский гранд также хочет 31-летнего Канте — контракты обоих игроков с "Челси" истекают в конце этого сезона.



"Синие" пока не приглашают Жоржиньо и Канте к столу переговоров, но открыты к продлению с ними сотрудничества. Правда, Нголо пришлось бы согласиться на понижение своей текущей зарплаты в 290,000 фунтов в неделю, чтобы остаться со "Стэмфорд Бридж".



Добавим, Жоржиньо и Канте уже с января смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить с ними предварительные контракты, если "Челси" не решит этот вопрос.