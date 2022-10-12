Анонс матча "Тоттенхэм" — "Айнтрахт"

"Тоттенхэм" постарается сделать шаг к плей-офф Лиги Чемпионов, сыграв дома с "Айнтрахом".

Неделю назад эти команды встречались во Франкфурте, и тогда голов забито не было.



В результате "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" остаются с четырьмя очками каждый, два бала уступая лидирующему в Группе D "Спортингу".



- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из пяти последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (1 ничья, 4 поражения), хотя до этого было четыре победы подряд (все четыре — против дортмундской "Боруссии" с 2017 по 2019 год).



- "Айнтрахт" побеждал в двух своих последних выездах в Англию в еврокубках, одолев "Арсенал" в ноябре 2019 (1:2) и "Вест Хэм" в апреле 2022 (1:2).



- "Тоттенхэм" проиграл четыре из шести последних домашних матчей против немецких команд (2 победы).



- Одолев "Марсель" в прошлом месяце (0:1), "Айнтрахт" оформил свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов.



- "Тоттенхэм" выиграл девять из 11 последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (2 поражения).



- "Тоттенхэм" не забивал в двух последних матчах Лиги Чемпионов.



- Из 18 итальянских тренеров, которые провели 10+ матчей в Лиге Чемпионов, только у Альберто Заккерони процент побед ниже (28% — 7/25), чем у наставника "Тоттенхэма" Антонио Конте (33% — 13/39).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Айнтрахт" нанес 37 ударов и забил один гол. Хуже процент реализации только у "Рейнджерс" и "Копенгагена".



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в среднем забивает каждые 118 минут в Лиге Чемпионов, и это лучший показатель среди английских игроков, на счету которых 10+ голов в турнире.



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски возобновил тренировки, но играть пока не готов. Зато снова в строю Лукас Моура, который последний раз выходил на поле еще в августе.



Лига Чемпионов. Группа D. 4-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия)

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция