Анонс матча "Рейнджерс" — "Ливерпуль"

В своем четвертом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Рейнджерс".

Неделю назад "Ливерпуль" уверенно победил "Рейнджерс" (2:0), который по-прежнему не набрал ни одного очка и даже не забил ни одного гола в этом розыгрыше европейского турнира.



И если "Рейнджерс" является аутсайдером Группы A, то "Ливерпуль" занимает второе место, на три очка отставая от "Наполи" и на столько же опережая "Аякс".



- В пяти последних встречах с английскими командами "Рейнджерс" не одержал ни одной победы и не забил ни одного гола (1 ничья, 4 поражения).



- "Ливерпуль" выиграл три из семи выездных матчей против шотландских команд во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).



- "Рейнджерс" забил только семь голов в 16 последних матчах в Лиге Чемпионов и не больше одного за раз во время этой серии.



- "Рейнджерс" проиграл шесть из восьми последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья).



- "Ливерпуль" был бит "Наполи" (4:1) во время своего предыдущего выезда в Лиге Чемпионов, но последний раз проигрывал два гостевых матча подряд в этом турнире еще в сентябре 2019.



- Три из пяти голов "Ливерпуля" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов случились после стандартных положений.



- "Ливерпуль" только однажды не смог забить в 20 последних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- Только Мохамед Салах (10) нанес ударов за "Ливерпуль" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем Дарвин Нуньес (9), однако забить уругвайцу пока не удалось.



- Только Дидье Дрогба (36 за "Челси") и Серхио Агуэро (36 за "Манчестер Сити") забили за английские клубы в Лиге Чемпионов голов больше, чем Мохамед Салах за "Ливерпуль" (35).



Поражение 3:2 от "Арсенала" в минувшее воскресенье обернулось для "Ливерпуля" потерей защитников Жоэля Матипа и Трента Александер-Арнольда на срок до трех недель, а вингера Луиса Диаса — до декабря. Также вне игры Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Энди Робертсон и Кертис Джонс возобновили тренировки.



Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия)

Глазго. Стадион "Айброкс". 22:00 Онлайн-трансляция