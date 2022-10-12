Анонс матча "Рейнджерс" — "Ливерпуль"
В своем четвертом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Рейнджерс".
Неделю назад "Ливерпуль" уверенно победил "Рейнджерс" (2:0), который по-прежнему не набрал ни одного очка и даже не забил ни одного гола в этом розыгрыше европейского турнира.
И если "Рейнджерс" является аутсайдером Группы A, то "Ливерпуль" занимает второе место, на три очка отставая от "Наполи" и на столько же опережая "Аякс".
- В пяти последних встречах с английскими командами "Рейнджерс" не одержал ни одной победы и не забил ни одного гола (1 ничья, 4 поражения).
- "Ливерпуль" выиграл три из семи выездных матчей против шотландских команд во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).
- "Рейнджерс" забил только семь голов в 16 последних матчах в Лиге Чемпионов и не больше одного за раз во время этой серии.
- "Рейнджерс" проиграл шесть из восьми последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья).
- "Ливерпуль" был бит "Наполи" (4:1) во время своего предыдущего выезда в Лиге Чемпионов, но последний раз проигрывал два гостевых матча подряд в этом турнире еще в сентябре 2019.
- Три из пяти голов "Ливерпуля" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов случились после стандартных положений.
- "Ливерпуль" только однажды не смог забить в 20 последних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов.
- Только Мохамед Салах (10) нанес ударов за "Ливерпуль" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем Дарвин Нуньес (9), однако забить уругвайцу пока не удалось.
- Только Дидье Дрогба (36 за "Челси") и Серхио Агуэро (36 за "Манчестер Сити") забили за английские клубы в Лиге Чемпионов голов больше, чем Мохамед Салах за "Ливерпуль" (35).
Поражение 3:2 от "Арсенала" в минувшее воскресенье обернулось для "Ливерпуля" потерей защитников Жоэля Матипа и Трента Александер-Арнольда на срок до трех недель, а вингера Луиса Диаса — до декабря. Также вне игры Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Энди Робертсон и Кертис Джонс возобновили тренировки.
Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур
"Рейнджерс" (Шотландия) — "Ливерпуль" (Англия)
Глазго. Стадион "Айброкс". 22:00 Онлайн-трансляция
12.10.2022 14:00
Просмотров: 409
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да да, некоторые микспёсики которые завидуя смотрели ЛЧ пиздят что этот турнир неважный, так как их никчёмный гейклуб уже xyeву тучу лет не может туда пробиться)
(ответить)
тут какой-то говноед88 захотел какуль свежих, и утверждает что рандомныех 13 матчей главнее, чем парные 38, кеек
вы уж ему сильно в панамку не пихайте
пихайте ему за щеку)))
(ответить)
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное, забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное, забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное, забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное, забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Пускай все сон, пускай любовь - игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
(ответить)
Российская пропаганда разгоняет фейк о том, что Зеленский на самом деле не в Украине и записывает свои видеообращения из бункера
Как "доказательство" русня разгоняет фото и видео с Зеленским на зеленом фоне, на который, как утверждают пропагандисты, накладывают пейзажи Киева.
Только вот видео было записано для торговой выставки VivaTech в Париже, на которой Президент появился в виде голограммы. К тому же, только на этом выступлении и больше ни в каких своих обращениях Зеленский не использовал футболку в стилистике "Звездных войн".
Оруууууу
(ответить)
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное, забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
(ответить)
интересно а самый упоротый ура патриот сосидж хоть догадывается что позавчерашняя акция устрашения была не более чем создать повод для мимолетной радости у холопов, которые 7 месяцев ждут тотальных ракетных бомбардировок?) понимает ли сосиска что это чисто агония перед тем как Украина получит лучшее пво - Ирис и Насамс?)) я думаю даже до такой амебы уже стало доходить что к чему...щас русня снова вой поднимет, а где же непрекращающиеся бомбардировки, нельзя останавливаться, опять зрада, особенно на тле потерянный территорий, а тем временем на луганщине все больше попадается дохлых мобиков без зимней экипировки, с старыми автоматами и 1 рожком патронов, даже без аптечки ахахаха, чисто мясо на убой))
(ответить)
Как же ссут на армяшек, просивших о помощи)))
В Объединенном штабе Организации договора о коллективной безопасности 10−11 октября прошла совместная командно-штабная тренировка по реагированию на запрос о военной помощи со стороны государства-члена ОДКБ, сообщила пресс-служба организации.
(ответить)
Одна в рот вые6аная микссучка уверена что внутренний чемпионат важнее чем победа в турнире лучших команд Европы ЛЧ)))
Вуахаха просто))
Ясен xyй когда даже не можешь приблизиться к ЛЧ будешь пиздеть про её значимость)))
Пздц до чего тупая собака, яе6у)))))
(ответить)
У хохлов обвисшие еблойды как у жены Макрона )
Що с ибалом лохлы?
(ответить)
Как же ябут хохлоЛОХов
Приятно ез же ;)
(ответить)
керченский деревянный мост выведен из строя до конца месяца
Украина устранила все неполадки на подстанциях, свет и вода теперь есть во всех регионах страны
пись пись)) атветачка неудачников как всегда провалилась, гыгы))
(ответить)
фсб провело расследование подрыва моста и высрали рентгеновский снимок фуры, начиненной взрывчаткой, только в этой фуре 4 колеса а на снимке реально фуры на мосте - 5
су.ка, какие же тупые ослое6ы работают в фсб, настолько детские ошибки делать это еще надо уметь))))))
(ответить)
Kerch bridge on fire
Your Defence is terrified
(с) Jason Statham
(ответить)
русня, шо там, ракеты закончились? гыыы)))
(ответить)
КНЯЗИ будут на троне!!!
Пожелаем удачи КНЯЗЯМ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий