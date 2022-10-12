Кейн не думает о "Баварии"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на слухи, сватающие его в "Баварию".

Согласно слухам, "Бавария" уговаривает Кейна не продлевать свой истекающий в 2024 году, планируя приобрести Харри в одно из ближайших трансферных окон.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" Кейн отреагировал на эти спекуляции, дав понять, что сейчас у него на уме только "Тоттенхэм".



"Я сосредоточен на "Тоттенхэме" и на том, чтобы мы старались играть в свою лучшую игру. Бесспорно, "Бавария" — это клуб самого, самого высокого уровня, но вся моя концентрация на "Тоттенхэме" и на том, чтобы постараться победить завтра вечером", — цитирует Кейна The Independent.