Кейн не думает о "Баварии"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отреагировал на слухи, сватающие его в "Баварию".

Согласно слухам, "Бавария" уговаривает Кейна не продлевать свой истекающий в 2024 году, планируя приобрести Харри в одно из ближайших трансферных окон.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Айнтрахта" Кейн отреагировал на эти спекуляции, дав понять, что сейчас у него на уме только "Тоттенхэм".

"Я сосредоточен на "Тоттенхэме" и на том, чтобы мы старались играть в свою лучшую игру. Бесспорно, "Бавария" — это клуб самого, самого высокого уровня, но вся моя концентрация на "Тоттенхэме" и на том, чтобы постараться победить завтра вечером", — цитирует Кейна The Independent.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 13:00

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