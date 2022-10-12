Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд не сыграл против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов.

Забивший 20 голов в этом сезоне Холанд получил передышку в выездном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером.

Эрлинг не появился на замену даже тогда, когда оставшийся вдесятером "Сити" отчаянно нуждался в голе. Однако после матча, завершившегося 0:0, Гвардиола пояснил, что не хотел рисковать.

"Он доиграл матч против "Саутгемптона" до конца, поэтому он устал и не восстановился полностью. Вчера он не чувствовал себя хорошо, сегодня ему было чуть лучше, но не идеально, поэтому мы решили не рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Копенгаген, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. mrsam 12.10.2022 12:14 # mrsam
    "Потому что я поставил на ничью, а он бы мне всё запорол" :)

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  2. seregaball 12.10.2022 12:01 # seregaball
    Циган шайтан опять жульничает

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  3. true-manc 12.10.2022 11:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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