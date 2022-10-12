Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд не сыграл против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов.

Забивший 20 голов в этом сезоне Холанд получил передышку в выездном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером.



Эрлинг не появился на замену даже тогда, когда оставшийся вдесятером "Сити" отчаянно нуждался в голе. Однако после матча, завершившегося 0:0, Гвардиола пояснил, что не хотел рисковать.



"Он доиграл матч против "Саутгемптона" до конца, поэтому он устал и не восстановился полностью. Вчера он не чувствовал себя хорошо, сегодня ему было чуть лучше, но не идеально, поэтому мы решили не рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.