Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему нападающий Эрлинг Холанд не сыграл против "Копенгагена" в Лиге Чемпионов.
Забивший 20 голов в этом сезоне Холанд получил передышку в выездном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером.
Эрлинг не появился на замену даже тогда, когда оставшийся вдесятером "Сити" отчаянно нуждался в голе. Однако после матча, завершившегося 0:0, Гвардиола пояснил, что не хотел рисковать.
"Он доиграл матч против "Саутгемптона" до конца, поэтому он устал и не восстановился полностью. Вчера он не чувствовал себя хорошо, сегодня ему было чуть лучше, но не идеально, поэтому мы решили не рисковать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
12.10.2022 11:00
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