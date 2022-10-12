"Форест" уволил руководителей, которые привели в клуб 22 новичка

"Ноттингем Форест" уволил главу скаутской службы Джорджа Сирианоса и ведущего скаута Энди Скотта, фактически признав свою летнюю трансферную кампанию неудачной.

Минувшим летом "Форест" впечатлил многих своей активностью на на трансферном рынке. С момента выхода в Премьер-Лигу через победу в плей-офф Чемпионшипа "лесники" пригласили 22 игрока, суммарно потратив 150 миллионов фунтов.



Несмотря на то, "Форест" провально начал новый сезон и после ничейного матча с "Астон Виллой" в минувший понедельник (1:1) занимает предпоследнее место в таблице.



Ходили слухи, что клуб с "Сити Граунд" может отреагировать на провальный старт в Премьер-Лиге увольнением своего главного тренера Стива Купера, однако тот на прошлой неделе получил новый контракт.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис решил действовать по-другому, назначив на должность спортивного директора Филиппо Джиральди.



Проанализировав вместе с Джиральди летние трансферы своего клуба, Маринакис принял решение наказать ответственных за хаотичную трансферную кампанию, уволив Сирианоса и Скотта, сообщает The Guardian.