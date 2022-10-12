Рэтклифф не собирается покупать "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф опроверг слухи о том, что он может купить "Манчестер Юнайтед".

Рэтклифф родился в Манчестере и всю свою жизнь болеет за "Юнайтед", однако 69-летний бизнесмен, которому также принадлежит "Ницца" из французской Лиги 1, не считает сделку по клубу с "Олд Траффорд" возможной.



"Манчестер Юнайтед" принадлежит семейству Глэйзеров. Я встречался с Джоэлом и Аврамом. Они наиприятнейшие люди. Настоящие джентльмены, должен признать это".



"Они не хотят продавать клуб. Им владеет шестеро детей своего отца. Да, если бы клуб был выставлен на продажу летом, мы бы, наверное, попробовали после истории с "Челси". Но мы не можем просто сидеть и надеяться, что однажды "Манчестер Юнайтед" будет доступен".



"Так что будет теперь? У нас есть спортивная франшиза. Нам принадлежит треть команды Mercedes в "Формуле-1". Нас обокрали в прошлом году... Единственной вещи, которой у нас нет... Футбол — самый популярный вид спорта в мире. Мы должны владеть серьезным клубом. У "Ниццы" очень интересная история. Мы еще посмотрим, чего сможем достичь с "Ниццей", — цитирует Рэтклиффа Daily Mirror.