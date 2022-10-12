"Челси" собирается удвоить зарплату Маунта

"Челси" начал официальные переговоры с Мейсоном Маунтом о новом контракте и готов сделать английского полузащитника одним из своих самых высокооплачиваемых игроков.

На прошлой неделе появились слухи, что "Челси" уже присматривает замену Маунту, чей действующий контракт истекает в конце следующего сезона.



Однако The Guardian утверждает, что "синие" не ожидают ухода 23-летнего англичанина, который утвердился ключевым игроком за три года в первой команде.



Недавно заключив новый шестилетний контракт с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю с защитником Рисом Джейсом, теперь владельцы "Челси" надеются подписать новое соглашение с Маунтом на похожих условиях. Пока же Мейсон получает 75,000 фунтов каждые семь дней.