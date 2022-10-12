Лопетеги отказал "Вулверхэмптону"

Испанский тренер Хулен Лопетеги отверг возможность возглавить "Вулверхэмптон".

"Вулверхэмптон" определил Лопетеги в качестве своей цели номер один на замену уволенному Бруну Лаже, а президент "волков" Джефф Ши лично отправился в Испанию на переговоры с Хуленом, от услуг которого едва отказалась "Севилья".



Однако BBC утверждает, что Лопетеги и Ши не удалось договориться. Немалую роль в решении Хулена отказать английскому клубу стало плохое состояние здоровья его 92-летнего отца.



Таким образом, занимающий третье место с конца в Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" продолжает поиски нового рулевого. В данный момент выглядит маловероятным, что "волки" успеют произвести назначение до домашнего матча против "Ноттингем Форест" в субботу.