Лопетеги отказал "Вулверхэмптону"
Испанский тренер Хулен Лопетеги отверг возможность возглавить "Вулверхэмптон".
"Вулверхэмптон" определил Лопетеги в качестве своей цели номер один на замену уволенному Бруну Лаже, а президент "волков" Джефф Ши лично отправился в Испанию на переговоры с Хуленом, от услуг которого едва отказалась "Севилья".
Однако BBC утверждает, что Лопетеги и Ши не удалось договориться. Немалую роль в решении Хулена отказать английскому клубу стало плохое состояние здоровья его 92-летнего отца.
Таким образом, занимающий третье место с конца в Премьер-Лиге "Вулверхэмптон" продолжает поиски нового рулевого. В данный момент выглядит маловероятным, что "волки" успеют произвести назначение до домашнего матча против "Ноттингем Форест" в субботу.
12.10.2022 07:00
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