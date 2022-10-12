Джеймс травмировал колено против "Милана"

Рис Джеймс Победа 0:2 над "Миланом в Лиге Чемпионов оказалась омрачена для "Челси" травмой защитника Риса Джеймса.

Набравший великолепную форму Джеймс был заменен около часовой отметки матча Лиги Чемпионов во вторник вечером, неудачно приземлившись на газон "Сан-Сиро" и повредив свое колено.

По возвращении в Лондон 22-летний игрок сборной Англии пройдет углубленное обследование, и пока главный тренер "Челси" Грэм Поттер не берется давать какие-либо прогнозы.

"Мы надеемся, что Рис будет в порядке. Нам нужно 24-48 часов, чтобы разобраться, поэтому пока слишком рано говорить что-либо еще", — цитирует Поттера The Independent.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 06:00

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  1. yamateh 12.10.2022 07:26 # yamateh
    Россонери только и занимались вчера - лупили по ногам

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  2. animadora 12.10.2022 06:46 # animadora
    Здоровья Рису, тащит команду.

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