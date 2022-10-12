Джеймс травмировал колено против "Милана"

Победа 0:2 над "Миланом в Лиге Чемпионов оказалась омрачена для "Челси" травмой защитника Риса Джеймса.

Набравший великолепную форму Джеймс был заменен около часовой отметки матча Лиги Чемпионов во вторник вечером, неудачно приземлившись на газон "Сан-Сиро" и повредив свое колено.



По возвращении в Лондон 22-летний игрок сборной Англии пройдет углубленное обследование, и пока главный тренер "Челси" Грэм Поттер не берется давать какие-либо прогнозы.



"Мы надеемся, что Рис будет в порядке. Нам нужно 24-48 часов, чтобы разобраться, поэтому пока слишком рано говорить что-либо еще", — цитирует Поттера The Independent.