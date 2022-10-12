Удаление Томори помогло "Челси" комфортно победить "Милан"

"Челси" одержал комфортную выездную победу над игравшим с 18-й минуты вдесятером "Миланом" — 0:2.

Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав шесть новых игроков: Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Матео Ковачича, Рахима Стерлинга и Пьер-Эмерика Обамеянга.



В начале матча "Милан" выглядел агрессивнее, однако на 17-й минуте Мейсон Маунт вышел на убойную позицию с Фикайо Томори на плечах и из последних сил пробил. Голкипер отразил этот удар, однако рефери увидел нарушение правил, удалив защитника хозяев и назначив пенальти. Жоржиньо образцово исполнил 11-метровый — 0:1.



Вновь затаившись, на 34-й минуте гости удвоили счет. Получив пас о Ковачича, Маунт в касание переправил мяч на совершившего рывок в штрафную Обамеянга, а тот поразил ворота — 0:2.



Далее, и затем уже во втором тайме, игра складывалась комфортно для "Челси". "Синие" контролировали ситуацию через владение мячом и почти ничего не позволяли "Милану".



Свой первый удар в створ "россонери" нанесли только в компенсированное время благодаря вышедшему на замену Дивоку Ориги, и это говорит обо всем.



На выезде "Челси" победил "Милан" еще комфортнее, чем дома неделю назад, однако ключом к этому результату стало спорное удаление Томори.



"Милан" (Италия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:2)



Голы: Жоржиньо 21 (пен), Обамеянг 34.



"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес (Балло-Туре 70), Тонали, Крунич, Беннасер (Побега 62), Диас (Дест 37), Жиру (Ребич 62), Леау (Ориги 80).



"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта 62), Чалоба, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья 89), Ковачич, Жоржиньо, Стерлинг (Лофтус-Чик 62), Маунт (Галлахер 45), Обамеянг (Хаверц 79).



Предупреждения: Габбия, Крунич, Жиру, Побега, Балло-Туре, Тонали — Маунт, Стерлинг, Галлахер.



Удаление: Томори 18.