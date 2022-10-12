Удаление Томори помогло "Челси" комфортно победить "Милан"

Жоржиньо "Челси" одержал комфортную выездную победу над игравшим с 18-й минуты вдесятером "Миланом" — 0:2.

Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав шесть новых игроков: Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Матео Ковачича, Рахима Стерлинга и Пьер-Эмерика Обамеянга.

В начале матча "Милан" выглядел агрессивнее, однако на 17-й минуте Мейсон Маунт вышел на убойную позицию с Фикайо Томори на плечах и из последних сил пробил. Голкипер отразил этот удар, однако рефери увидел нарушение правил, удалив защитника хозяев и назначив пенальти. Жоржиньо образцово исполнил 11-метровый — 0:1.

Вновь затаившись, на 34-й минуте гости удвоили счет. Получив пас о Ковачича, Маунт в касание переправил мяч на совершившего рывок в штрафную Обамеянга, а тот поразил ворота — 0:2.

Далее, и затем уже во втором тайме, игра складывалась комфортно для "Челси". "Синие" контролировали ситуацию через владение мячом и почти ничего не позволяли "Милану".

Свой первый удар в створ "россонери" нанесли только в компенсированное время благодаря вышедшему на замену Дивоку Ориги, и это говорит обо всем.

На выезде "Челси" победил "Милан" еще комфортнее, чем дома неделю назад, однако ключом к этому результату стало спорное удаление Томори.

"Милан" (Италия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:2)

Голы: Жоржиньо 21 (пен), Обамеянг 34.

"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес (Балло-Туре 70), Тонали, Крунич, Беннасер (Побега 62), Диас (Дест 37), Жиру (Ребич 62), Леау (Ориги 80).

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта 62), Чалоба, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья 89), Ковачич, Жоржиньо, Стерлинг (Лофтус-Чик 62), Маунт (Галлахер 45), Обамеянг (Хаверц 79).

Предупреждения: Габбия, Крунич, Жиру, Побега, Балло-Туре, Тонали — Маунт, Стерлинг, Галлахер.

Удаление: Томори 18.


Метки Лига Чемпионов, Милан, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2022 00:00

Количество просмотров Просмотров: 913

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 12.10.2022 00:47 # hunter022
    Зеленский продолжает попытки успокоить население Украины, заявляя, что большая часть ракет русского возмездия сбита — на самом деле это не так

    Владимир Зеленский похвалился сбитыми ракетами и даже не заметил, как территория Украины фактически погрузилась во тьму.

    Володiмiр говорит, что якобы из 28 запущенных ракет сбили 20, что, конечно, является выдуманными цифрами — это подтверждают кадры ударов по энергетической инфраструктуре Незалежной.

    После чего он вымаливал у G7 системы ПВО. Как думаете почему? Правильно, все наши ракеты поразили свои цели. Украинская ПВО бессильна.

    (ответить)

  2. bembo 12.10.2022 00:46 # bembo
    «Даже Обамеянг исцелился после перехода в «Челси», он был в «Арсенале», но добьется гораздо больше успехов в «Челси». Это уже традиция, поэтому не бойтесь переходить из «Арсенала» в «Челси», если вы мечтаете о титулах и больших победах», - заявил Фабрегас ESPN


    Оруууу ахахахахах сука эта цитата в профиль ахахха

    (ответить)

  3. hachidlo 12.10.2022 00:29 # hachidlo
    Судья лах, пенка ещё ладно, но красная карточка лишняя. Итальянский чемпик явно деграднул: что по именам, что по футбольному пониманию. Вроде бегают, но никакой мюсли или комбинации (и не только у Милана).
    Но Томори всё равно классный игрок.

    (ответить)

  4. skydreams 12.10.2022 00:14 # skydreams
    победа есть победа, но как-то так... надо было жёлтую томори дать да и всё, в англии судьи не факт даже чтобы пеналь поставили, но ладно, куй с ним. игра не оч понравилась, 2 тайм атак опасных почти не было, но может берегли силы, хз. движемся дальше короч, с группы терь должны выходить, это збс

    (ответить)

  5. brown-ale 12.10.2022 00:10 # brown-ale
    Жесткий обсер Томори. Борьбы и не получилось, спасибо воспитаннику.

    (ответить)

  6. kukuruzko 12.10.2022 00:09 # kukuruzko
    чилите-вилите, маунтята

    (ответить)

  7. takernotagiver 12.10.2022 00:09 # takernotagiver
    Нужен настоящий экзамен пенсам типа матча с МЮ. Но игра намного интересней у Поттера по сравнению с Тухлым

    (ответить)

  8. chelsea-super 12.10.2022 00:09 # chelsea-super
    Маунт, Кэпа, Сильва, Обама пиздаты.

    (ответить)

  9. thegodfather 12.10.2022 00:03 # thegodfather
    этот матч это практически выход с 1 места, если не будет казусов. Ничья в Загребе подсобила.

    Даже если прое6ем в Австрии, то в последнем туре дома играем с Загребом, а Милан дома будет играть с Зальсбургом.



    Но так можно просто спокойно катнуть ничеечку в Австрии или вовсе оформить победу и в последнем туре выпустить 4-ый состав, потому что 3-ий состав Челси слишком топ.

    (ответить)

  10. takernotagiver 12.10.2022 00:02 # takernotagiver
    Как бы это не сыграло злую шутку с пенсами. Сначала брошенный тренером Вульвер, потом ослабленный удалением Милан.

    (ответить)

  11. nietzsche 12.10.2022 00:02 # nietzsche
    "Обратимся к своду правил IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций.

    В перечне причин для прямого удаления есть пункт: «Красная показывается за лишение очевидной возможности забить гол, если соперник двигается к воротам нарушителя». Маунт вышел один на один (явная возможность забить), Томори положил руку на плечо и потянул соперника на себя, нарушая правила.

    Позиция убойная. Маунт может падать, но доигрывает до конца. Фикайо еще раз дернул Маунта за плечо.

    Нет попытки сыграть в мяч."

    Томори помимо пиздежа, нужно еще правила футбола почитать

    (ответить)

  12. jirrort 12.10.2022 00:01 # jirrort
    ВПЕРЁД ЗА 3 ЛЧ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: