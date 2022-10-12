Удаление Томори помогло "Челси" комфортно победить "Милан"
"Челси" одержал комфортную выездную победу над игравшим с 18-й минуты вдесятером "Миланом" — 0:2.
Относительно победы 3:0 над "Вулверхэмптоном" главный тренер "синих" Грэм Поттер ввел в стартовый состав шесть новых игроков: Тиаго Силву, Бена Чилуэлла, Риса Джеймса, Матео Ковачича, Рахима Стерлинга и Пьер-Эмерика Обамеянга.
В начале матча "Милан" выглядел агрессивнее, однако на 17-й минуте Мейсон Маунт вышел на убойную позицию с Фикайо Томори на плечах и из последних сил пробил. Голкипер отразил этот удар, однако рефери увидел нарушение правил, удалив защитника хозяев и назначив пенальти. Жоржиньо образцово исполнил 11-метровый — 0:1.
Вновь затаившись, на 34-й минуте гости удвоили счет. Получив пас о Ковачича, Маунт в касание переправил мяч на совершившего рывок в штрафную Обамеянга, а тот поразил ворота — 0:2.
Далее, и затем уже во втором тайме, игра складывалась комфортно для "Челси". "Синие" контролировали ситуацию через владение мячом и почти ничего не позволяли "Милану".
Свой первый удар в створ "россонери" нанесли только в компенсированное время благодаря вышедшему на замену Дивоку Ориги, и это говорит обо всем.
На выезде "Челси" победил "Милан" еще комфортнее, чем дома неделю назад, однако ключом к этому результату стало спорное удаление Томори.
"Милан" (Италия) — "Челси" (Англия) — 0:2 (0:2)
Голы: Жоржиньо 21 (пен), Обамеянг 34.
"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Габбия, Томори, Эрнандес (Балло-Туре 70), Тонали, Крунич, Беннасер (Побега 62), Диас (Дест 37), Жиру (Ребич 62), Леау (Ориги 80).
"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта 62), Чалоба, Силва, Кулибали, Чилуэлл (Кукурелья 89), Ковачич, Жоржиньо, Стерлинг (Лофтус-Чик 62), Маунт (Галлахер 45), Обамеянг (Хаверц 79).
Предупреждения: Габбия, Крунич, Жиру, Побега, Балло-Туре, Тонали — Маунт, Стерлинг, Галлахер.
Удаление: Томори 18.
12.10.2022 00:00
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«Даже Обамеянг исцелился после перехода в «Челси», он был в «Арсенале», но добьется гораздо больше успехов в «Челси». Это уже традиция, поэтому не бойтесь переходить из «Арсенала» в «Челси», если вы мечтаете о титулах и больших победах», - заявил Фабрегас ESPN
Оруууу ахахахахах сука эта цитата в профиль ахахха
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Судья лах, пенка ещё ладно, но красная карточка лишняя. Итальянский чемпик явно деграднул: что по именам, что по футбольному пониманию. Вроде бегают, но никакой мюсли или комбинации (и не только у Милана).
Но Томори всё равно классный игрок.
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победа есть победа, но как-то так... надо было жёлтую томори дать да и всё, в англии судьи не факт даже чтобы пеналь поставили, но ладно, куй с ним. игра не оч понравилась, 2 тайм атак опасных почти не было, но может берегли силы, хз. движемся дальше короч, с группы терь должны выходить, это збс
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Жесткий обсер Томори. Борьбы и не получилось, спасибо воспитаннику.
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чилите-вилите, маунтята
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Нужен настоящий экзамен пенсам типа матча с МЮ. Но игра намного интересней у Поттера по сравнению с Тухлым
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Маунт, Кэпа, Сильва, Обама пиздаты.
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этот матч это практически выход с 1 места, если не будет казусов. Ничья в Загребе подсобила.
Даже если прое6ем в Австрии, то в последнем туре дома играем с Загребом, а Милан дома будет играть с Зальсбургом.
Но так можно просто спокойно катнуть ничеечку в Австрии или вовсе оформить победу и в последнем туре выпустить 4-ый состав, потому что 3-ий состав Челси слишком топ.
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Как бы это не сыграло злую шутку с пенсами. Сначала брошенный тренером Вульвер, потом ослабленный удалением Милан.
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"Обратимся к своду правил IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций.
В перечне причин для прямого удаления есть пункт: «Красная показывается за лишение очевидной возможности забить гол, если соперник двигается к воротам нарушителя». Маунт вышел один на один (явная возможность забить), Томори положил руку на плечо и потянул соперника на себя, нарушая правила.
Позиция убойная. Маунт может падать, но доигрывает до конца. Фикайо еще раз дернул Маунта за плечо.
Нет попытки сыграть в мяч."
Томори помимо пиздежа, нужно еще правила футбола почитать
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ВПЕРЁД ЗА 3 ЛЧ!!!
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