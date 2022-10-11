Кэррик не будет тренировать "Мидлсбро"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Майкл Кэррик, вероятно, не получит работу в "Мидлсбро".

Во вторник 41-летний Кэррик провел встречу с руководством "Мидлсбро" насчет позиции главного тренера, ставшей вакантной после удаления Криса Уайлдера.



Однако BBC стало известно, что сторонам не удалось договориться. Майкл вообще чувствует, что это неподходящее время для его возвращения в футбол.



В данный момент наиболее предпочтительным кандидатом клуба Чемпионшипа считается Роб Эдвардс, в сентябре уволенный из "Уотфорда".



Что касается Кэррика, то он находится без работы с декабря, когда он в течение трех матчей исполнял обязанности главного тренера "Юнайтед", между увольнением Оле Гуннара Сульшера и назначением Ральфа Рангника.