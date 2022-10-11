FA готова обратиться к специалисту, читающему по губам

Габриэль и Джордан Хендерсон FA собирается нанять специалиста, читающего по губам, чтобы разобраться в инциденте, который случился во время матча Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", решающий гол забив с пенальти. Назначение рефери Майклом Оливером 11-метрового стало причиной стычки между игроками двух команд.

Особенно буйно себя повели защитник "канониров" Габриэль и капитан "красных" Джордан Хендерсон, с каждым из которых Оливер поговорил после финального свистка.

Как сообщает Daily Mirror, Оливер уже отправил свой отчет в FA, и теперь Ассоциация, ранее подтвердив начало своего расследования, готова обратиться к специалисту, чтобы расшифровать речь игроков по видео.

В данный момент предполагается, что Габриэль услышал нечто оскорбительное в свой адрес, находясь на поле.


Метки FA, Арсенал, Габриэль, Ливерпуль, Оливер, Премьер-Лига, рефери, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 11.10.2022 22:43 # hachidlo
    Смысл читать по губам? У Хендерсона и так "написано" всё на губах.

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  2. mancunia-planet 11.10.2022 22:09 # mancunia-planet
    Какие же идиоты блеать, заняться больше нечем

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