FA готова обратиться к специалисту, читающему по губам
FA собирается нанять специалиста, читающего по губам, чтобы разобраться в инциденте, который случился во время матча Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".
В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", решающий гол забив с пенальти. Назначение рефери Майклом Оливером 11-метрового стало причиной стычки между игроками двух команд.
Особенно буйно себя повели защитник "канониров" Габриэль и капитан "красных" Джордан Хендерсон, с каждым из которых Оливер поговорил после финального свистка.
Как сообщает Daily Mirror, Оливер уже отправил свой отчет в FA, и теперь Ассоциация, ранее подтвердив начало своего расследования, готова обратиться к специалисту, чтобы расшифровать речь игроков по видео.
В данный момент предполагается, что Габриэль услышал нечто оскорбительное в свой адрес, находясь на поле.
11.10.2022 22:00
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Смысл читать по губам? У Хендерсона и так "написано" всё на губах.
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Какие же идиоты блеать, заняться больше нечем
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