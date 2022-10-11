FA готова обратиться к специалисту, читающему по губам

FA собирается нанять специалиста, читающего по губам, чтобы разобраться в инциденте, который случился во время матча Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал победу 3:2 над "Ливерпулем", решающий гол забив с пенальти. Назначение рефери Майклом Оливером 11-метрового стало причиной стычки между игроками двух команд.



Особенно буйно себя повели защитник "канониров" Габриэль и капитан "красных" Джордан Хендерсон, с каждым из которых Оливер поговорил после финального свистка.



Как сообщает Daily Mirror, Оливер уже отправил свой отчет в FA, и теперь Ассоциация, ранее подтвердив начало своего расследования, готова обратиться к специалисту, чтобы расшифровать речь игроков по видео.



В данный момент предполагается, что Габриэль услышал нечто оскорбительное в свой адрес, находясь на поле.