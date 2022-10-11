"Сити" вдесятером сыграл с "Копенгагеном" без голов
Две трети матча играя вдесятером, "Манчестер Сити" не смог справиться с "Копенгагеном" на выезде — 0:0.
По сравнению с победой 4:0 над "Саутгемптоном" из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Рубен Диаш, Фил Фоден, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд, вместо которых вышли Эмерик Лапорт, Серхио Гомес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Хулиан Альварес.
Уже на 11-й минуте мяч побывал в воротах домашней команды после дальнего удара Родри, однако благодаря вмешательству VAR рефери убедился, что несколькими секундами ранее Рияд Махрез сыграл рукой, поэтому гол не был засчитан.
Спустя минут 10 система VAR вновь вмешалась в игру, однако рефери не назначил пенальти в ворота "Копенгагена", несмотря на подозрение на попадание мяча в руку.
Зато пенальти в ворота хозяев был назначен на 24-й минуте за явную игру Николая Бойлесена рукой, однако Рияд Махрез не смог пробить голкипера с 11-метровой отметки.
На 29-й минуте VAR вновь оказалась в центре внимания, и рефери, обратившись к монитору, показал Гомесу прямую красную карточку за фол на границе своей штрафной площади.
После удаления игра у "Сити" разладилась, а "Копенгаген" просто боялся взять инициативу в свои руки. В остатке тайма ничего интересного не случилось.
Столь же невыразительная игра продолжилась после перерыва. Время от времени возникали полумоменты, но реальных голевых шансов ни у тех, ни у других не было.
В концовке команды обменялись дальними ударами, с которыми справились голкиперы, и этим ограничились. Эрлинга Холанда "горожане" решили не выпускать.
Удаление Гомеса напрочь испортило игру — кажется, и для тех, и для других. После трех побед кряду "Сити" мог позволить себе сыграть вничью.
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0)
"Копенгаген": Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс 80), Лунд, Стаменич (Мукайру 90), Лерагер, Классон, Кристиансен, Харальдссон (Йоуханнессон 60), Дарами.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аканджи, Лапорт (Аке 88), Гомес, Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Силва 77), Махрез (Диаш 33), Грилиш (Фоден 78), Альварес.
Предупреждения: Лунд, Стаменич — Диаш.
Удаление: Гомес 30.
11.10.2022 21:50
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Утюг горячь
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Копоть не всегда черного цвета
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Время покажет где будут расселяться панды
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Блэт Коннор близко
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стерлинг тоже тварь тупая...чет бесит....ему прежде чем пас дать надо с мячем повозиться секунд 5.
конча е6аная)
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кста в прошлом матче единственный момент милана, когда леао прошёл, был после того, как обвели чалобу (джеймс не при делах, не его игрок был). так что не ебитесь в глаза, уважаемые братья-пенсики, чалобе пока просто везёт, но это мусор, даже его брат старший лучше этого бича
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по факту стерлинг - КК
После этого эпизода милан перестал играть
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Коннорджан выйдет класть пушечки
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РЕАЛ сучки ШАХТЕРА)
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Не гоните на Ковачича , пипец тупые , вы хоть видели какой он пас дал во время второго гола ????
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Вы вообще разбираетесь в футболе?? Красная по закону ! Да ему даже не предлагали пойти к монитору , вот на столько чистая кк.
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Удача присутствует у пенсов! Потер талесман какоыто :) Как не крути был бы очень тяжелый матч если не удаление и пендаль.... незабывайте Милан чемпион сериала!
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А Боэлян ведь вполне может на Мбаппе замахнуться,если конечно Поттерян одобрит его трансфер.
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ковасик в нынешней форме + кова - это смерть в апл, это просто прое6 центра поля в половине матчей)
ковасик чет тоже меня печалит, хотя прошлые годы был одним и моих любимых игроков в челси...
с канте в лучшей своей форме это опять изи лч для императоров)
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Adam Newson:
«Каждый раз, когда мяч переходит к левому флангу «Челси», Трево Чалоба прижимается прямо к Рафаэлю Леау, чтобы быть готовым остановить любую потенциальную контратаку».
«Это то немногое, на что, возможно, не обращают внимания по телевизору, но что важно для оборонительной структуры».
Он умный защ базара нет,еще бы физику поднабрать и вообще пушка ракета будет
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Джеймса бы убрать в перерыве, слишком часто итальяшки его лупят, а терять лучшего игрока с травмой как то не хочется.
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Стерлинг дцп
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я х3 если поттер с этим калом в основе так е6ет...то что будет с супермегатоп императорси?
ну типо реально же мусорную опорку забетонировать и фланги атаки порезвее и это же е6ка
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Норм пенсы порвали макаронов. И где вся эта хвалёная тактика из Серии А? Кто там говорил, что в Италии. Начала думают,а потом делают, а в АПЛ надо всё делать одновременно. И кому эти тактики сдались,если раз за разом всасывают?
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