"Сити" вдесятером сыграл с "Копенгагеном" без голов

Две трети матча играя вдесятером, "Манчестер Сити" не смог справиться с "Копенгагеном" на выезде — 0:0.

По сравнению с победой 4:0 над "Саутгемптоном" из стартового состава "горожан" пропали Натан Аке, Рубен Диаш, Фил Фоден, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд, вместо которых вышли Эмерик Лапорт, Серхио Гомес, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш и Хулиан Альварес.



Уже на 11-й минуте мяч побывал в воротах домашней команды после дальнего удара Родри, однако благодаря вмешательству VAR рефери убедился, что несколькими секундами ранее Рияд Махрез сыграл рукой, поэтому гол не был засчитан.



Спустя минут 10 система VAR вновь вмешалась в игру, однако рефери не назначил пенальти в ворота "Копенгагена", несмотря на подозрение на попадание мяча в руку.



Зато пенальти в ворота хозяев был назначен на 24-й минуте за явную игру Николая Бойлесена рукой, однако Рияд Махрез не смог пробить голкипера с 11-метровой отметки.



На 29-й минуте VAR вновь оказалась в центре внимания, и рефери, обратившись к монитору, показал Гомесу прямую красную карточку за фол на границе своей штрафной площади.



После удаления игра у "Сити" разладилась, а "Копенгаген" просто боялся взять инициативу в свои руки. В остатке тайма ничего интересного не случилось.



Столь же невыразительная игра продолжилась после перерыва. Время от времени возникали полумоменты, но реальных голевых шансов ни у тех, ни у других не было.



В концовке команды обменялись дальними ударами, с которыми справились голкиперы, и этим ограничились. Эрлинга Холанда "горожане" решили не выпускать.



Удаление Гомеса напрочь испортило игру — кажется, и для тех, и для других. После трех побед кряду "Сити" мог позволить себе сыграть вничью.



"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:0 (0:0)



"Копенгаген": Грабара, Йелерт, Бойлесен, Хочолава (Дикс 80), Лунд, Стаменич (Мукайру 90), Лерагер, Классон, Кристиансен, Харальдссон (Йоуханнессон 60), Дарами.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аканджи, Лапорт (Аке 88), Гомес, Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Силва 77), Махрез (Диаш 33), Грилиш (Фоден 78), Альварес.



Предупреждения: Лунд, Стаменич — Диаш.



Удаление: Гомес 30.