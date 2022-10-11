Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте сообщил, что Деян Кулусевски "очень близок" к возвращению в строй, однако рисковать шведским вингером против "Айнтрахта" "шпоры" не будут.

Кулусевски все еще восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которую он получил во время поездки в свою сборную в прошлом месяце.



Несмотря на то, что Деян принял участие в открытой тренировке "Тоттенхэма" во вторник, играть экс-вингер "Ювентуса" пока не готов.



"Деки начал понемногу участвовать в наших тренировках, но на завтра он недоступен".



"Он очень близок к тому, чтобы быть готовым. Он прошел МРТ-обследование в понедельник, и результаты оказались очень, очень позитивными. В то же время я поговорил с доктором, который сказал, что есть 5% риска, если мы задействуем его завтра".



"Я не хочу рисковать, потому что Деки очень важен для нас. Было бы глупо так поступить и потерять его на оставшиеся (до ЧМ-2022) девять матчей".



"Нужно немного терпения, и мы постараемся обращаться с ним наилучшим образом. Против "Эвертона" он, наверное, будет готов", — цитирует Конте The Independent.



Добавим, до своей травмы Кулусевски забил один гол и отдал три результативные передачи в семи матчах этого сезона Премьер-Лиги.