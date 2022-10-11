Окслейд-Чемберлен приступил к тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен приступил к легким тренировкам.
Из-за проблем с бедром Окслейд-Чемберлен еще не сыграл ни минуты в этом сезоне и не был заявлен "Ливерпулем" на групповой этап Лиги Чемпионов.
Тем не менее, свет в конце тоннеля уже виден. Как сообщает Daily Mail, Окслейд-Чемберлен возобновил тренировки, как и отсутствующий с матча против "Наполи" 7 сентября крайний защитник Энди Робертсон.
Кроме того, полностью поправился и снова готов играть за "Ливерпуль" полузащитник Кертис Джонс, что очень кстати в свете продолжающегося отсутствия Наби Кейта и тяжелой травмы Артура Мело.
11.10.2022 20:00
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