В контракте Холанда все-таки есть пункт о выкупе
В контракте нападающего Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" все-таки есть пункт о фиксированных отступных.
На прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола решительно опроверг появившиеся в испанской прессе слухи о том, что в 2024 году "Реал" сможет выкупить Холанда за 200 миллионов евро (175 млн. фунтов).
Однако The Athletic удалось выяснить, что такой пункт в контракте Эрлинга все-таки есть, и через пару лет "горожане" будут бессильны предотвратить уход своего бомбардира, если тот этого пожелает.
Издание уточняет, что этот пункт касается не только "Реала", а любого клуба за пределами Премьер-Лиги. 175 млн. фунтов и согласия Холанда будет достаточно, чтобы забрать Эрлинга из Манчестера.
11.10.2022 19:00
Просмотров: 179
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: