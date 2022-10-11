В контракте Холанда все-таки есть пункт о выкупе

В контракте нападающего Эрлинга Холанда с "Манчестер Сити" все-таки есть пункт о фиксированных отступных.

На прошлой неделе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола решительно опроверг появившиеся в испанской прессе слухи о том, что в 2024 году "Реал" сможет выкупить Холанда за 200 миллионов евро (175 млн. фунтов).



Однако The Athletic удалось выяснить, что такой пункт в контракте Эрлинга все-таки есть, и через пару лет "горожане" будут бессильны предотвратить уход своего бомбардира, если тот этого пожелает.



Издание уточняет, что этот пункт касается не только "Реала", а любого клуба за пределами Премьер-Лиги. 175 млн. фунтов и согласия Холанда будет достаточно, чтобы забрать Эрлинга из Манчестера.