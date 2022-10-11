Анонс матча "Милан" — "Челси"
"Челси" постарается укрепить свое положение в Группе E Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Миланом".
На прошлой неделе "Челси" разгромил "Милан" дома со счетом 3:0, оформив только свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Благодаря той победе "синие" сравнялись по очкам с "Миланом", отставая на один балл "Ред Булл" и на один же балл опережая загребское "Динамо".
- "Милан" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с "Челси" в еврокубках (3 ничьи, 2 поражения).
- "Челси" позволил "Милану" нанести только четыре удара в матче на прошлой неделе. Лишь у "Мальме" (2) и "Галатасарая" (3) с этим было еще хуже против "синих" в Лиге Чемпионов.
- "Милан" проиграл четыре из пяти домашних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, лишь одолев "Арсенал" в феврале 2012 (4:0).
- Последний раз "Челси" побеждал в Италии в рамках Лиги Чемпионов еще в ноябре 2003, разгромив "Лацио" со счетом 0:4.
- "Челси" ни разу не выиграл в семи последних выездах к итальянским командам в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).
- "Милан" не знал побед в шести домашних матчах Лиги Чемпионов кряду, пока во втором туре не одолел загребское "Динамо".
- Прежде "Челси" еще никогда не проигрывал два первых выездных матча в европейской кампании.
- Рафаэл Леау поучаствовал в четырех голах в семи матчах Лиги Чемпионов за "Милан".
- В своих 30 последних выходах в старте в рамках Лиги Чемпионов вингер "Челси" Рахим Стерлинг поучаствовал в 23 голах (15+8).
- Для защитника "Челси" Тиаго Силвы этот матч может стать 100-м в Лиге Чемпионов за карьеру.
Полузащитник "Челси" Нголо Канте вновь повредил свою заднюю поверхность бедра на тренировке. Также в Италию не поехал вингер Хаким Зийеш. Отсутствует и Весле Фофана.
Лига Чемпионов. Группа E. 4-й тур
"Милан" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 22:00 Онлайн-трансляция
11.10.2022 17:00
Просмотров: 618
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ИМПЕРАТОР ЛЧ!!!
- Для защитника "Челси" Тиаго Силвы этот матч может стать 100-м в Лиге Чемпионов за карьеру.
Источник: http://fapl.ru/posts/96095/?c=1#c7659580
(ответить)
Пора побеждать какой либо итальянский клуб на их земле.
(ответить)
Тиагу нужно заявить сегодня о реальном намерении остаться в Челси, потому что потом перерыв, чемп мира и январь, а в январе за ним будут уже охотиться как за свободным
(ответить)
Челси просто уничтожит этот ничтожныйМилан со счётом2-0
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий