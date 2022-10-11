Анонс матча "Милан" — "Челси"

"Челси" постарается укрепить свое положение в Группе E Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Миланом".

На прошлой неделе "Челси" разгромил "Милан" дома со счетом 3:0, оформив только свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



Благодаря той победе "синие" сравнялись по очкам с "Миланом", отставая на один балл "Ред Булл" и на один же балл опережая загребское "Динамо".



- "Милан" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с "Челси" в еврокубках (3 ничьи, 2 поражения).



- "Челси" позволил "Милану" нанести только четыре удара в матче на прошлой неделе. Лишь у "Мальме" (2) и "Галатасарая" (3) с этим было еще хуже против "синих" в Лиге Чемпионов.



- "Милан" проиграл четыре из пяти домашних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, лишь одолев "Арсенал" в феврале 2012 (4:0).



- Последний раз "Челси" побеждал в Италии в рамках Лиги Чемпионов еще в ноябре 2003, разгромив "Лацио" со счетом 0:4.



- "Челси" ни разу не выиграл в семи последних выездах к итальянским командам в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).



- "Милан" не знал побед в шести домашних матчах Лиги Чемпионов кряду, пока во втором туре не одолел загребское "Динамо".



- Прежде "Челси" еще никогда не проигрывал два первых выездных матча в европейской кампании.



- Рафаэл Леау поучаствовал в четырех голах в семи матчах Лиги Чемпионов за "Милан".



- В своих 30 последних выходах в старте в рамках Лиги Чемпионов вингер "Челси" Рахим Стерлинг поучаствовал в 23 голах (15+8).



- Для защитника "Челси" Тиаго Силвы этот матч может стать 100-м в Лиге Чемпионов за карьеру.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте вновь повредил свою заднюю поверхность бедра на тренировке. Также в Италию не поехал вингер Хаким Зийеш. Отсутствует и Весле Фофана.



Лига Чемпионов. Группа E. 4-й тур

"Милан" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Милан. Стадион "Сан-Сиро". 22:00 Онлайн-трансляция