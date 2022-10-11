Анонс матча "Милан" — "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс "Челси" постарается укрепить свое положение в Группе E Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Миланом".

На прошлой неделе "Челси" разгромил "Милан" дома со счетом 3:0, оформив только свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Благодаря той победе "синие" сравнялись по очкам с "Миланом", отставая на один балл "Ред Булл" и на один же балл опережая загребское "Динамо".

- "Милан" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с "Челси" в еврокубках (3 ничьи, 2 поражения).

- "Челси" позволил "Милану" нанести только четыре удара в матче на прошлой неделе. Лишь у "Мальме" (2) и "Галатасарая" (3) с этим было еще хуже против "синих" в Лиге Чемпионов.

- "Милан" проиграл четыре из пяти домашних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, лишь одолев "Арсенал" в феврале 2012 (4:0).

- Последний раз "Челси" побеждал в Италии в рамках Лиги Чемпионов еще в ноябре 2003, разгромив "Лацио" со счетом 0:4.

- "Челси" ни разу не выиграл в семи последних выездах к итальянским командам в Лиге Чемпионов (1 ничья, 6 поражений).

- "Милан" не знал побед в шести домашних матчах Лиги Чемпионов кряду, пока во втором туре не одолел загребское "Динамо".

- Прежде "Челси" еще никогда не проигрывал два первых выездных матча в европейской кампании.

- Рафаэл Леау поучаствовал в четырех голах в семи матчах Лиги Чемпионов за "Милан".

- В своих 30 последних выходах в старте в рамках Лиги Чемпионов вингер "Челси" Рахим Стерлинг поучаствовал в 23 голах (15+8).

- Для защитника "Челси" Тиаго Силвы этот матч может стать 100-м в Лиге Чемпионов за карьеру.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте вновь повредил свою заднюю поверхность бедра на тренировке. Также в Италию не поехал вингер Хаким Зийеш. Отсутствует и Весле Фофана.

Лига Чемпионов. Группа E. 4-й тур
"Милан" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Милан. Стадион "Сан-Сиро". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 17:00

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  1. gameboy 11.10.2022 18:49 # gameboy
    ИМПЕРАТОР ЛЧ!!!

    - Для защитника "Челси" Тиаго Силвы этот матч может стать 100-м в Лиге Чемпионов за карьеру.

    Источник: http://fapl.ru/posts/96095/?c=1#c7659580

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  2. skylake 11.10.2022 18:49 # skylake
    Пора побеждать какой либо итальянский клуб на их земле.

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  3. gameboy 11.10.2022 18:46 # gameboy
    Тиагу нужно заявить сегодня о реальном намерении остаться в Челси, потому что потом перерыв, чемп мира и январь, а в январе за ним будут уже охотиться как за свободным

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  4. vinnipooh 11.10.2022 17:49 # vinnipooh
    Челси просто уничтожит этот ничтожныйМилан со счётом2-0

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