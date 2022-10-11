Анонс матча "Копенгаген" — "Манчестер Сити"

В своем очередном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Копенгагеном".

Лишь на прошлой неделе "Сити" сокрушил "Копенгаген" со счетом 5:0, сыграв один из своих самых легких матчей в этом сезоне.



На сей раз преимущество домашнего поля будет на стороне "Копенгагена", вдобавок главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вынужден держать в уме выезд к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги на выходных.



- "Копенгаген" принимал "Сити" на своем поле в 1/16 Кубка УЕФА в сезоне 2008/09. Тот матч закончился 2:2.



- Во время своего предыдущего выезда в Данию "Сити" одержал победу 0:2 над "Ольборгом" — в 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 2008/09. Тогда командам пришлось пенальти, где удача также была на стороне "горожан", вышедших в четвертьфинал.



- Два последних выезда английских команд в Данию завершились ничейными результатами. "Ливерпуль" не смог победить "Мидтьюлланд" (1:1) в декабре 2020, а "Лестер" не справился с "Копенгагеном" (0:0) в ноябре 2016.



- Последней английской командой, проигрывавшей в Лиге Чемпионов в Дании, был "Манчестер Юнайтед", который уступил "Копенгагену" в сезоне 2006/07.



- "Копенгаген" выиграл только один из 13 последних домашних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов (6 побед, 6 ничьих).



- Со старта прошлого сезона "Сити" проиграл два из своих четырех выездных матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов.



- Все три последних домашних матча "Копенгагена" в Лиге Чемпионов завершились со счетом 0:0.



- Хосеп Гвардиола выиграл 15 из 16 матчей (1 ничья) против тренеров моложе 40 лет в Лиге Чемпионов с общим счетом 54:10.



- Только "Копенгаген" и "Рейнджерс" еще не забивали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 28 голов в своих 22 матчах в Лиге Чемпионов.



В лазарете "Сити" остаются защитники Кайл Уолкер и Джон Стоунс, а также полузащитник Калвин Филлипс. Близость матча против "Ливерпуля" подталкивает Гвардиолу к ротации.



Лига Чемпионов. Группа G. 4-й тур

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Копенгаген. Стадион "Паркен". 19:45 Онлайн-трансляция