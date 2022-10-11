Кэррик проводит встречу с "Мидлсбро"

Сегодня экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик проводит встречу с боссами "Мидлсбро" насчет вакансии главного тренера.

"Мидлсбро" находится в поисках нового рулевого после расставания с провалившим старт нового сезона Крисом Уайлдером на прошлой неделе.



"Речники" уже побеседовали с Робом Эдвардсом, который был уволен из "Уотфорда" в сентябре, а сегодня их ждет разговор с Кэрриком, который находится без работы с прошлого сезона, когда он на короткое время принял командование "Манчестер Юнайтед" после ухода Оле Гуннара Сульшера.



По информацию Sky Sports, Эдвардс произвел хорошее впечатление на "Мидлсбро", однако в преддверии очной встречи Кэррик заручился рекомендацией главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, который состоит в близких отношениях с президентом "речников" Стивом Гибсоном.



На радаре у "Боро" есть и другие специалисты, включая наставника юношеской сборной Германии U-18 Ханнеса Вольфа.