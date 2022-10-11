Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Арсенал" громко заявил о своих амбициях в матче с "Ливерпулем", "Ньюкасл" второй раз кряду выиграл с крупным счетом, а "Борнмут" неожиданно для всех поднялся в первую десятку. Эти и другие события — в итогах 10-го тура английской Премьер-Лиги.





"Арсенал" не безупречен, но атака "канониров" способна "делать разницу"



"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" и остался на вершине турнирной таблицы, и это громкое заявление "канониров" об их амбициях в этом сезоне и потенциальной способности стать конкурентом "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.



Но все же этот матч показал и уязвимость "Арсенала" — в первую очередь в обороне, которая допускала немало ошибок в матче с "Ливерпулем". "Канониры" еще не сыграли в этом сезоне ни одного "сухого" матча на "Эмирейтс" в Премьер-Лиге, и Дарвин Нуньес, сравняв счет, продемонстрировал, где именно может закончиться борьба за титул для "Арсенала". Габриэль ужасно запутался в правильной трактовке своих действий при кроссе Александер-Арнольда, и это был не единственный момент его колебаний в игре.



Также неуверенно выглядела и полузащита, свободным пространством за спиной которой активно пользовался до своей травмы Луис Диас. Вильям Салиба был статичен и также выдал не лучший матч, но атака "Арсенала" в этой игре проявила себя во всей красе, что и помогло добыть важнейшие три очка. Также стоит сказать, что защитники "Ливерпуля" действовали еще хуже своих лондонских коллег — временами "Ливерпуль" напоминал команду из низшего дивизиона в Кубке Англии, которая всеми силами пытается ухватиться за ничью и переигровку в домашних условиях.



Холанд — не единственный крутой новичок "Сити"



Следующий матч "Манчестер Сити" — против "Ливерпуля", и Хосеп Гвардиола уже высказался о том, каким этот поединок будет увлекательным и сложным. Учитывая нынешнюю форму "Ливерпуля", это скорее регламентная речь вежливости, но похвала, которую Хосеп отсыпал защитнику Мануэлю Аканджи, была в его исполнении искренней и уместной.



Аканджи пришел летом из дортмундской "Боруссии" вслед за Эрлингом Холандом и воспринимался игроком ротации, способным сыграть как в центре обороны, так и на фланге, и сейчас его универсализм пригодился — ввиду травмы Кайла Уолкера швейцарец сыграл справа, где, вероятно, будет задействован и на "Энфилде".



"Есть игроки, которым нужно 10 раз объяснять, 10 раз повторять действия на тренировке, чтобы они делали на поле то, что вы хотите. Но не этому парню — мы провели всего одну тренировку, и он понял все: движение, которое я жду от крайнего защитника, высокий прессинг. И с мячом он великолепен". Перед тем, как купить Аканджи Гвардиола советовался с Холандом, так как эта покупка была спонтанной. Кажется, Пеп может быть доволен тем усилением, что он получил от "Боруссии".



"Ньюкасл" красиво отпраздновал годовщину прихода новых владельцев



Победа "Ньюкасла" над "Брентфордом" со счетом 5:1 вместе с другим разгромом клуба из Западного Лондона, "Фулхэмом", стали радостным событием для Эдди Хау, который ярко подвел черту под первой годовщиной пребывания новых владельцев клуба в "Ньюкасле" и лишил их сомнений в собственной способности поднять команду как минимум в топ-7 в этом сезоне.



Невероятную игру выдал Бруно Гимараэс, сказавший на пресс-конференции, что это был "один из лучших дней в его жизни". Бразилец — тот игрок, который оказался в "Ньюкасле" в числе первых после поглощения клуба, и можно с уверенностью говорить, что без новых владельцев столь качественное усиление "сорокам" бы не светило, а сам Бруно, вероятно, предпочел был отправиться в "Арсенал".



Если "Ньюкасл" будет продолжать идти по пути постепенного прогресса, такие игроки будут все охотнее ехать на север Англии, где всегда были проблемы с развлечениями и погодой, но теплая атмосфера на трибунах и невероятная любовь болельщиков, направленная на игроков, создавали уют и комфорт даже для самих теплолюбивых.



В "Лидсе" ждут возвращение к лучшим кондициям Патрика Бэмфорда



В матче с "Кристал Пэлас" Патрик Бэмфорд впервые в этом чемпионате вышел в основном составе "Лидса" — не забил, но продемонстрировал признаки возвращающейся лучшей формы, что не могло не обрадовать болельщиков даже на фоне выездного поражения.



Джесси Марш признал, что после того, как голландский защитник Стрейк открыл счет на 10-й минуте, его команда просто обязана была увеличивать разрыв в счете, но не сделала этого, за что в итоге и поплатилась, когда "Пэлас" пришел в себя. Марш похвалил Бэмфорда, сказав, что Патрик демонстрирует признаки возвращения к той форме, которая позволила ему получить вызов в сборную Англии в прошлом году — просто ему нужно чуть больше времени. "Думаю, в день, когда он был немного лучше, он бы забил с тех моментов, что были у него в матче с "Пэлас", — сказал Марш.



"Борнмуту" не нужно искать нового менеджера



Возможно, "Борнмут" в последнее время активно изучал менеджеров, способных заменить уволенного ранее Скотта Паркера, но Гари О'Нил убедительно доказывает, что лучший вариант находится под носом у руководства "вишен".



В матче с "Лестером", который был для "Борнмута" поединком за шесть очков, команда О'Нила за три минуты перевернула игру и добыла волевую победу, которая подняла "вишен" в первую десятку турнирной таблицы. С тем составом, что есть у "Борнмута", находиться на восьмом месте — большая удача, а при О'Ниле "вишневые" не проигрывают уже в пяти матчах кряду, пропустив всего четыре гола за этот отрезок после 16 пропущенных в трех последних играх под руководством Паркера.



Да, можно сказать, что соперники у "Борнмута" были более комфортные, чем "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль", накидавшие команде Паркера полную кошелку голов, но все же умение брать очки с равными себе — качество, которое вполне способно обеспечить команде место в элите. Тот же "Бернли" много лет выезжал в Премьер-Лиге именно на этом, не обладая большими деньгами и уж очень сильным составом.



Джеррарду нужно разбудить атаку "Виллы"



Положение "Астон Виллы" и Стивена Джеррарда тревожное — владельцы клуба рассчитывали совсем не на борьбу за выживание, когда инвестировали большие деньги в обновление состава, который на бумаге выглядит очень достойно, а на футбольном поле не способен пока что решать поставленные перед ним задачи.



"Вилла" выиграла всего два матча и всего раз в текущем чемпионате забивала больше одного мяча — как раз в одном из выигранных матчей, с "Эвертоном". В целом, к обороне и голкиперу "вилланов" претензий не так уж много — команда не проигрывает уже в четырех матчах кряду в первую очередь благодаря им, сохраняя работу Джеррарду и его штабу.



Но в атаке у "вилланов" все плохо — как по части создания моментов, так и в деле их реализации. В матче с "Ноттингемом" бирмингемцы имели большое преимущество, но не смогли добиться чего-то больше, чем ничья. Этот результат продлил пребывание Джеррарда на посту менеджера клуба, но если Стивен не разбудит атаку, рано или поздно руководству надоест смотреть на мучения команды в креативной плоскости.



"Вулверхэмптону" нужно поскорее определяться с менеджером



"Волки" снова проиграли, но на поле "Челси" у них, в их нынешнем состоянии не было шансов — с Бруну Лаже, "временщиком" Стивеном Дэвисом или новым тренером. Но дальше у "Вулверхэмптона" такой график, который просто требует скорейшего прихода постоянного тренера и начала работы по выходу из кризиса.



У "волков" много травмированных и проблема с нападающими, но есть внутренние резервы для усиления — игра того же 20-летнего ирландца Ходжа в матче с "Челси" показала, что не одними португальцами силен клуб, решивший делать ставу на представителей Пиренейского полуострова.

Будет ли это Хулен Лопетеги или другой тренер, но "Вулверхэмптону" нужно как можно скорее определиться с будущим и прагматично подойти к ближайшим матчам, в которых "волкам" вполне под силу набрать те очки, которые позволят выйти из зоны вылета и зажить спокойной жизнью середняка.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru