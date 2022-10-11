"Ливерпуль" позволит Клоппу купить полузащитника в январе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил зеленый свет от боссов своего клуба для покупки полузащитника в зимнее трансферное окно.
Центр поля с самого начала сезона выглядел проблемной зоной для "Ливерпуля", и в конце концов Клоппу пришлось обратиться на трансферный рынок.
Перед самым закрытием летнего окна "красные" арендовали у "Ювентуса" Артура Мело, однако тот успел отметиться единственным появление на замену, прежде чем получил травму и выбыл на три-четыре месяца.
Как сообщает Football Insider, после травмы Мело "Ливерпуль" решил потратиться на приглашение полузащитника в январе. Сейчас Клопп и скауты клуба заняты составлением шорт-листа игроков.
11.10.2022 12:00
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