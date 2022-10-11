"Ливерпуль" позволит Клоппу купить полузащитника в январе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил зеленый свет от боссов своего клуба для покупки полузащитника в зимнее трансферное окно.

Центр поля с самого начала сезона выглядел проблемной зоной для "Ливерпуля", и в конце концов Клоппу пришлось обратиться на трансферный рынок.

Перед самым закрытием летнего окна "красные" арендовали у "Ювентуса" Артура Мело, однако тот успел отметиться единственным появление на замену, прежде чем получил травму и выбыл на три-четыре месяца.

Как сообщает Football Insider, после травмы Мело "Ливерпуль" решил потратиться на приглашение полузащитника в январе. Сейчас Клопп и скауты клуба заняты составлением шорт-листа игроков.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 11.10.2022 13:55 # true-manc
    залупу на воротник портовым заглотулькам - им этого хватит

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  2. tursa 11.10.2022 12:05 # tursa
    обмен кейта на джуда с доплатой

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