"Ливерпуль" позволит Клоппу купить полузащитника в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил зеленый свет от боссов своего клуба для покупки полузащитника в зимнее трансферное окно.

Центр поля с самого начала сезона выглядел проблемной зоной для "Ливерпуля", и в конце концов Клоппу пришлось обратиться на трансферный рынок.



Перед самым закрытием летнего окна "красные" арендовали у "Ювентуса" Артура Мело, однако тот успел отметиться единственным появление на замену, прежде чем получил травму и выбыл на три-четыре месяца.



Как сообщает Football Insider, после травмы Мело "Ливерпуль" решил потратиться на приглашение полузащитника в январе. Сейчас Клопп и скауты клуба заняты составлением шорт-листа игроков.