"Брентфорд" предложит новый контракт Тоуни
"Брентфорд" надеется оградить своего нападающего Айвена Тоуни от интереса больших клубов с помощью нового контракта.
Сейчас у Тоуни все еще действует контракт, который он подписал летом 2020, перебравшись в "Брентфорд" из "Питерборо".
С тех пор Айвен зарекомендовал себя одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, пробился в сборную Англии и привлек интерес больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Daily Mirror, теперь "чайки" собираются заключить новую сделку, которая отметит изменившийся статус 26-летнего Тоуни, забившего шесть голов и отдавшего две результативные передачи в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги.
Ожидается, что зарплата Тоуни по новому контракту превысит 100,000 фунтов в неделю, что немало по меркам "Брентфорда".
11.10.2022 11:00
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Как сообщает Daily Mirror, теперь "чайки"
Чайки же Брайтон. А это Пчелы
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А сам Тоуни хочет этого?
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