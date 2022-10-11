"Брентфорд" предложит новый контракт Тоуни

Айвен Тоуни "Брентфорд" надеется оградить своего нападающего Айвена Тоуни от интереса больших клубов с помощью нового контракта.

Сейчас у Тоуни все еще действует контракт, который он подписал летом 2020, перебравшись в "Брентфорд" из "Питерборо".

С тех пор Айвен зарекомендовал себя одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, пробился в сборную Англии и привлек интерес больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Daily Mirror, теперь "чайки" собираются заключить новую сделку, которая отметит изменившийся статус 26-летнего Тоуни, забившего шесть голов и отдавшего две результативные передачи в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги.

Ожидается, что зарплата Тоуни по новому контракту превысит 100,000 фунтов в неделю, что немало по меркам "Брентфорда".


Метки Брентфорд, контракты, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. zany8 11.10.2022 11:04 # zany8
    Как сообщает Daily Mirror, теперь "чайки"
    Чайки же Брайтон. А это Пчелы

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  2. chelsiukpro 11.10.2022 11:03 # chelsiukpro
    А сам Тоуни хочет этого?

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