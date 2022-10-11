"Брентфорд" предложит новый контракт Тоуни

"Брентфорд" надеется оградить своего нападающего Айвена Тоуни от интереса больших клубов с помощью нового контракта.

Сейчас у Тоуни все еще действует контракт, который он подписал летом 2020, перебравшись в "Брентфорд" из "Питерборо".



С тех пор Айвен зарекомендовал себя одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге, пробился в сборную Англии и привлек интерес больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает Daily Mirror, теперь "чайки" собираются заключить новую сделку, которая отметит изменившийся статус 26-летнего Тоуни, забившего шесть голов и отдавшего две результативные передачи в девяти матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Ожидается, что зарплата Тоуни по новому контракту превысит 100,000 фунтов в неделю, что немало по меркам "Брентфорда".