Рой Кин опроверг слухи насчет "Вест Бромвича"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин дистанцировался от слухов, связывающих его с назначением главным тренером "Вест Бромвича".

Кин не тренирует с 2019 года. Несмотря на это букмекеры называют Роя одним из фаворитов на замену Стиву Брюсу, уволенному из "Вест Бромвича" накануне.



Впрочем, сам Кин призывает не верить слухам. Рой не собирается возвращаться на бровку.



"Это нелепо. Букмекеры дурят людей. Кажется, я несколько раз был фаворитом на различные вакансии в последние год или два. Но все это было чепухой".



"То же самое касается любых спекуляций в первые 24-48 часов. Абсолютная чушь", — сообщил Кин Sky Sports.