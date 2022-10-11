Саутгейт: "Дверь открыта для Мэддисона"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что дверь в национальную команду открыта для полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона.

Свой единственный матч за сборную Англии 25-летний Мэддисон провел еще в ноябре 2019. Джеймс не был вызван на игры Лиги Наций в прошлом месяце.



Однако Мэддисон находится в великолепной форме на старте нового сезона, забив пять голов и отдав две результативные передачи, и Саутгейт не оставил это без внимания в преддверии оглашения заявки на ЧМ-2022 в Катаре.



"Дверь открыта, это не подвергается сомнению. У нас много игроков, и кого бы я ни выбрал, всегда будут разговоры о том, кого мы не выбрали. Чтобы выбрать тех, кого мы выберем, мы должны оставить кого-то за бортом, и в этом сложность".



"Конечно, Джеймс забивает голы за свой клуб, и я знаю, что Брендан Роджерс думает о нем. На этом участке поля у нас большая конкуренция, и мы должны убедиться, что примем лучшие решения", — сообщил Саутгейт Sky Sports.