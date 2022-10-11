Гвардиола объяснил постоянную ротацию в обороне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что он вынужденно использует ротацию в линии обороны.

Гвардиола неизменно тасовал четверку защитников в каждом из шести последних матчей, и делает это Хосеп не от хорошей жизни.



Дело в том, что Джон Стоунс и Кайл Уолкер травмированы, Эмерик Лапорт едва вернулся после операции на колене, а Натан Аке регулярно получает различные болячки.



"Я был бы счастлив использовать одну и ту же четверку защитников, но нам с этим не справиться. Игрокам не справиться с тем, чтобы быть в форме каждые три дня. Возможно, другие команды могут это, но не мы".



"Натан этого не может, Стоунс не может. Рубен был травмирован в прошлом сезоне, Эмерик вернулся после тяжелой травмы. Поэтому нам важно, чтобы каждый мог сыграть и каждый мог сыграть хорошо".



"Если ты хочешь побороться за все трофеи и претендовать на них в концовке сезона, особенно с учетом Чемпионата Мира, тогда тебе нужны все игроки. Иначе это будет очень сложно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.