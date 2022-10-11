Силва предупредил "Челси" насчет нового контракта

Защитник "Челси" Тиаго Силва предупредил свой клуб, что приближается время, когда ему необходима определенность насчет нового контракта.

В свои 38 лет Силва остается ключевым игроком "Челси", отметившись девятью появлениями в стартовом составе в этом сезоне, и, несмотря на возраст, не помышляет о завершении карьеры.



Однако контракт Тиаго истекает в конце этого сезона, и бразильский ветеран хочет уладить вопрос со своим будущим в ближайшую пару месяцев.



"Мне важно продолжать играть на высоком уровне и помогать команде добиваться наилучших результатов".



"Бесспорно, будет время, когда нам придется поговорить. Это может случиться до Чемпионата Мира или после Чемпионата Мира, потому что — ввиду семейных обстоятельств — мне нужно знать, получу ли я новый контракт от "Челси".



"Если я не получу новый контракт, я должен буду решить, как мне быть. Это важное решение для моей семьи. Посмотрим, что случится", — цитирует Силву Daily Mirror.