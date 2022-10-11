Мартинелли требует 200,000 фунтов в неделю по новому контракту

Габриэль Мартинелли "Арсенал" придется почти утроить зарплату Габриэля Мартинелли, чтобы бразильский нападающий заключил новый контракт.

Напомним, после яркой победы 3:2 над "Ливерпулем" Мартинелли, признанный лучшим игроком этого матча Премьер-Лиги, прямо заявил, что хочет продлить свой истекающий в конце следующего сезона контракт.

Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что Мартинелли готов сделать это только на своих условиях. Чтобы заключить новый контракт с Габриэлем, "канонирам" придется сделать 21-летнего бразильца одним из своих самых высокооплачиваемых игроков.

Сообщается, что представители Мартинелли уже обсуждают с "Арсеналом" новую сделку, но пока компромисс "даже не близок". Габриэль требует увеличить свою зарплату с текущих 70,000 до 200,000 фунтов в неделю.

Как раз немногим более 200,000 фунтов в неделю на "Эмирейтс" получают Томас Партей и Габриэль Жезус, и именно на такую зарплату ориентируется Букайо Сака, который тоже обсуждает с "канонирами" новый контракт.

Конкурирующие клубы, включая "Челси", внимательно следят за контрактной ситуацией Мартинелли, который забил четыре гола и отдал две результативные передачи в этом сезоне.


Метки Арсенал, контракты, Мартинелли

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 06:00

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  1. kel-thuzad 11.10.2022 07:16 # kel-thuzad
    Нужно дать 140 и жирные бонусы

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  2. easports 11.10.2022 07:10 # easports
    Дать ЗП и прописать отступные в 500 000 000,00 млн.фунтов.

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  3. uyga 11.10.2022 06:53 # uyga
    согласен, что то юнец много о себе возомнил)

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  4. division 11.10.2022 06:09 # division
    Сотка потолок для него. На топ уровне себя никак не проявил, а ЗП хочет топовую

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