Мартинелли требует 200,000 фунтов в неделю по новому контракту
"Арсенал" придется почти утроить зарплату Габриэля Мартинелли, чтобы бразильский нападающий заключил новый контракт.
Напомним, после яркой победы 3:2 над "Ливерпулем" Мартинелли, признанный лучшим игроком этого матча Премьер-Лиги, прямо заявил, что хочет продлить свой истекающий в конце следующего сезона контракт.
Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что Мартинелли готов сделать это только на своих условиях. Чтобы заключить новый контракт с Габриэлем, "канонирам" придется сделать 21-летнего бразильца одним из своих самых высокооплачиваемых игроков.
Сообщается, что представители Мартинелли уже обсуждают с "Арсеналом" новую сделку, но пока компромисс "даже не близок". Габриэль требует увеличить свою зарплату с текущих 70,000 до 200,000 фунтов в неделю.
Как раз немногим более 200,000 фунтов в неделю на "Эмирейтс" получают Томас Партей и Габриэль Жезус, и именно на такую зарплату ориентируется Букайо Сака, который тоже обсуждает с "канонирами" новый контракт.
Конкурирующие клубы, включая "Челси", внимательно следят за контрактной ситуацией Мартинелли, который забил четыре гола и отдал две результативные передачи в этом сезоне.
11.10.2022 06:00
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Нужно дать 140 и жирные бонусы
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Дать ЗП и прописать отступные в 500 000 000,00 млн.фунтов.
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согласен, что то юнец много о себе возомнил)
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Сотка потолок для него. На топ уровне себя никак не проявил, а ЗП хочет топовую
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