Де Хеа хочет новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что хочет получить новый контракт со своим клубом.

Как известно, Де Хеа остается самым высокооплачиваемым голкипером в мире, даже после автоматического понижения его зарплаты в связи с непопаданием "Юнайтед" в Лигу Чемпионов.



Однако в этом сезоне Давид не блещет, и "красные дьяволы", если верить слухам, не уверены насчет использования своей опции автоматического продления его истекающего в конце сезона контракта, не говоря уже о новой сделке.



Ян Облак из "Атлетико", Джордан Пикфорд из "Эвертона" и Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы" называются в качестве возможных сменщиков Де Хеа, однако испанец, которому в следующем месяце исполняется 32, не хочет никуда уходить.



"Я просто очень сосредоточен на том, чтобы как можно сильнее помогать команде в матчах. Конечно, я бы хотел провести здесь больше лет, поэтому давайте посмотрим, как сложится будущее. Я очень, очень счастлив здесь", — сообщил Де Хеа BT Sport.