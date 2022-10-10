Томори "зол" после поражения от "Челси"

Защитник "Милана" Фикайо Томори признался, что он до сих пор злится из-за поражения от своего бывшего клуба "Челси" в Лиге Чемпионов.

Посреди прошлой недели "Милан" был разгромлен на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0, затем отреагировав на это победой 2:0 над "Ювентусом" в Серии А в субботу.



Именно Томори открыл счет в матче против "Ювентуса", однако Фикайо по-прежнему зол и хочет "отменить" то крупное поражение с помощью победы над "Челси" на "Сан-Сиро" во вторник вечером.



"Факт в том, что я был зол после матча против "Челси". Это то, что я чувствовал. Конечно, я был очень рад забить "Ювентусу", и это было очень хорошо для меня, но я все равно чувствовал злость после того матча, и я хочу это полностью отменить".



"Думаю, мы знаем, что не сыграли против "Челси" так, как мы играем в мое время здесь. То был тяжелый матч на большом стадионе в Лиге Чемпионов, и поэтому мы хотели проявить себя, но не смогли. Так что мы были расстроены".



"То не был "Милан", да и я сам не был собой. Хорошая вещь в том, что мы получили возможность исправиться в матче против "Ювентуса", и мы сделали это, показав хорошую игру и одержав победу".



"Теперь, спустя неделю, у нас есть еще одна возможность, чтобы окончательно забыть тот матч против "Челси". Надеюсь, мы хорошо сыграем и добудем результат", — цитирует Томори The Independent.