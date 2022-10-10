У Канте случился рецидив на тренировке

У полузащитника "Челси" Нголо Канте случился рецидив травмы задней поверхности бедра.

Канте находится вне игры с дерби против "Тоттенхэма" 14 августа и недавно возобновил тренировки с первой командой.



Однако Нголо отсутствовал на тренировке "Челси" в понедельник и не полетел с "синими" в Италию на матч Лиги Чемпионов против "Милана".



Оказывается, едва залеченное мышечное повреждение вновь дало о себе знать, и теперь 31-летний француз, не успев вернуться на футбольное поле, вновь оказался в лазарете.



"Так отреагировал его организм просто на тренировки. Эта ситуация определенно не является идеальной, но нам нужно подождать, пока мы оценим степень проблемы, а там будет видно", — цитирует главного тренера "Челси" Грэма Поттера Evening Standard.