Луис Диас вернется в декабре

Луис Диас Нападающий Луис Диас не сыграет за "Ливерпуль" до декабря по причине травмы колена.

Форма Диаса была одним из немногих ярких для "Ливерпуля" моментов на старте нового сезона. Луис вышел в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне и создал гол для Дарвина Нуньеса.

Однако еще до перерыва матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 3:2, 25-летнему Диасу потребовалась замена, а "Эмирейтс" Луис покидал на костылях и с защитной накладкой на колене.

К счастью для Диаса, ему не нужна операция, однако Луис вернется в строй уже после ЧМ-2022 в Катаре, куда его сборная Колумбии не попала.

Таким образом, Диас пропустит около 10 матчей, сообщает Liverpool Echo. Характер травмы защитника Трента Александер-Арнольда, который повредил против "Арсенала" свою лодыжку, еще устанавливается.


Метки Диас, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 633

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Последние комментарии:




  1. muskle 10.10.2022 21:37 # muskle
    эмпри, ты пидорашка е6аная.

    пидорашкой не родился, но умрешь пидорашкой.

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  2. pepguardiola 10.10.2022 21:33 # pepguardiola
    Ебашь срусню ебашь!

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  3. bezviz 10.10.2022 21:33 # bezviz
    10 Ливерпуль 8 10

    ору)) после сити будут примерно на 15 месте хахаха)

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  4. wilegend 10.10.2022 21:27 # wilegend
    наконец-то е6аный нарцисс съебал с главной

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  5. electric 10.10.2022 21:25 # electric
    Здоровья топарю! КНЯЗИ будут на троне!!

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  6. bezviz 10.10.2022 21:18 # bezviz
    6ля а сегодня что, рашка изрыгнула какую-то ответку за о6оссывание главного символа страны?)) походу уничтожили все центры принятия решений, уничтожили все военные базы и штабы, все склады и эшелоны с западным оружием?) нет, они обстреляли опять гражданские объекты и слегка зацепили несколько объектов критической инфраструктуры, которые кстати уже работают или в крайний срок завтра заработают, а крымский мост выведен до конца месяца как минимум))

    и сколько стоило это пиршество для москалей, которые так радовались этому позорному террористическому акту?) 500 000 000 баксов +-

    су.ка, 500 лямов прое6ать на что???? даже моск Кличка не пострадал, из чего ваши ракеты? как всегда из г0вна и палок? рашка уже давно не может поражать военные объекты, так они даже гражданские или инфраструктурные не могут уничтожить полностью, просто позорище))

    выкинуть пол лярда на ветер, обстреляв тупо бетон и кирпичи, ну збс, так рашка точно победит в войне, аххаах)

    а чмоскалики радуются, хотя чему тут радоваться, но не понимают что этими вот паническими ответками будет только им хуже а не украинцам, мы отстроимся, но за ваши деньги, потому что признание геноцида не за горами и Украина потребует платить как минимум несколько триллионов баксов, и это даже не репарации, вы поколениями будете расплачиваться, история не даст соврать)

    а нам кстати уже наверняка дадут лучшее пво, дальнобойные ракеты, тогда уже ничего долетать не будет, а мы в свою очередь можем спокойно бамбить приграничные области и всю инфраструктуру полностью и безнаказанно

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  7. true-manc 10.10.2022 21:11 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  8. danny949494 10.10.2022 21:06 # danny949494
    Этот лузерпуль уже всё. Забираем Диаса в Челси.

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  9. bezviz 10.10.2022 21:03 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись))

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