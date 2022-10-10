Луис Диас вернется в декабре
Нападающий Луис Диас не сыграет за "Ливерпуль" до декабря по причине травмы колена.
Форма Диаса была одним из немногих ярких для "Ливерпуля" моментов на старте нового сезона. Луис вышел в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне и создал гол для Дарвина Нуньеса.
Однако еще до перерыва матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 3:2, 25-летнему Диасу потребовалась замена, а "Эмирейтс" Луис покидал на костылях и с защитной накладкой на колене.
К счастью для Диаса, ему не нужна операция, однако Луис вернется в строй уже после ЧМ-2022 в Катаре, куда его сборная Колумбии не попала.
Таким образом, Диас пропустит около 10 матчей, сообщает Liverpool Echo. Характер травмы защитника Трента Александер-Арнольда, который повредил против "Арсенала" свою лодыжку, еще устанавливается.
10.10.2022 21:00
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эмпри, ты пидорашка е6аная.
пидорашкой не родился, но умрешь пидорашкой.
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Ебашь срусню ебашь!
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10 Ливерпуль 8 10
ору)) после сити будут примерно на 15 месте хахаха)
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наконец-то е6аный нарцисс съебал с главной
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Здоровья топарю! КНЯЗИ будут на троне!!
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6ля а сегодня что, рашка изрыгнула какую-то ответку за о6оссывание главного символа страны?)) походу уничтожили все центры принятия решений, уничтожили все военные базы и штабы, все склады и эшелоны с западным оружием?) нет, они обстреляли опять гражданские объекты и слегка зацепили несколько объектов критической инфраструктуры, которые кстати уже работают или в крайний срок завтра заработают, а крымский мост выведен до конца месяца как минимум))
и сколько стоило это пиршество для москалей, которые так радовались этому позорному террористическому акту?) 500 000 000 баксов +-
су.ка, 500 лямов прое6ать на что???? даже моск Кличка не пострадал, из чего ваши ракеты? как всегда из г0вна и палок? рашка уже давно не может поражать военные объекты, так они даже гражданские или инфраструктурные не могут уничтожить полностью, просто позорище))
выкинуть пол лярда на ветер, обстреляв тупо бетон и кирпичи, ну збс, так рашка точно победит в войне, аххаах)
а чмоскалики радуются, хотя чему тут радоваться, но не понимают что этими вот паническими ответками будет только им хуже а не украинцам, мы отстроимся, но за ваши деньги, потому что признание геноцида не за горами и Украина потребует платить как минимум несколько триллионов баксов, и это даже не репарации, вы поколениями будете расплачиваться, история не даст соврать)
а нам кстати уже наверняка дадут лучшее пво, дальнобойные ракеты, тогда уже ничего долетать не будет, а мы в свою очередь можем спокойно бамбить приграничные области и всю инфраструктуру полностью и безнаказанно
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Этот лузерпуль уже всё. Забираем Диаса в Челси.
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зае6ись, ой как зае6ись))
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