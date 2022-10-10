Луис Диас вернется в декабре

Нападающий Луис Диас не сыграет за "Ливерпуль" до декабря по причине травмы колена.

Форма Диаса была одним из немногих ярких для "Ливерпуля" моментов на старте нового сезона. Луис вышел в стартовом составе "красных" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне и создал гол для Дарвина Нуньеса.



Однако еще до перерыва матча, проигранного "Ливерпулем" со счетом 3:2, 25-летнему Диасу потребовалась замена, а "Эмирейтс" Луис покидал на костылях и с защитной накладкой на колене.



К счастью для Диаса, ему не нужна операция, однако Луис вернется в строй уже после ЧМ-2022 в Катаре, куда его сборная Колумбии не попала.



Таким образом, Диас пропустит около 10 матчей, сообщает Liverpool Echo. Характер травмы защитника Трента Александер-Арнольда, который повредил против "Арсенала" свою лодыжку, еще устанавливается.