Классон: "Сити" — лучшая команда в мире"
Полузащитник "Копенгагена" Виктор Классон назвал "Манчестер Сити" лучшей командой в мире и фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.
На прошлой неделе Классон с капитанской повязкой вывел "Копенгаген" на "Этихад", но не смог предотвратить поражение своей команды со счетом 5:0.
Во вторник командам предстоит встретиться еще раз, и в преддверии этого матча Виктор максимально лестно отозвался о "Сити" и о бомбардире "горожан" Эрлинге Холанде.
"У них лучшая команда в мире. Лучшая из тех, против которых я пока что играл, причем с большим перевесом".
"На мой взгляд, они являются фаворитами Лиги Чемпионов. Они хорошо выступали здесь в последнюю пару лет, но им не удавалось дойти до конца".
"Теперь у них вдобавок появился очень хороший нападающий. У них и раньше были хорошие игроки, но теперь они обладают убийцей в штрафной. Он просто забивает каждый раз, когда входит в штрафную", — цитирует Классона The Independent.
10.10.2022 20:00
Просмотров: 82
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: