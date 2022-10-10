Классон: "Сити" — лучшая команда в мире"

Полузащитник "Копенгагена" Виктор Классон назвал "Манчестер Сити" лучшей командой в мире и фаворитом на победу в Лиге Чемпионов.

На прошлой неделе Классон с капитанской повязкой вывел "Копенгаген" на "Этихад", но не смог предотвратить поражение своей команды со счетом 5:0.



Во вторник командам предстоит встретиться еще раз, и в преддверии этого матча Виктор максимально лестно отозвался о "Сити" и о бомбардире "горожан" Эрлинге Холанде.



"У них лучшая команда в мире. Лучшая из тех, против которых я пока что играл, причем с большим перевесом".



"На мой взгляд, они являются фаворитами Лиги Чемпионов. Они хорошо выступали здесь в последнюю пару лет, но им не удавалось дойти до конца".



"Теперь у них вдобавок появился очень хороший нападающий. У них и раньше были хорошие игроки, но теперь они обладают убийцей в штрафной. Он просто забивает каждый раз, когда входит в штрафную", — цитирует Классона The Independent.