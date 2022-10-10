Агент Жоржиньо прибыл в Барселону

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо прибыл в Каталонию на переговоры с "Барселоной".

Жоржиньо играет важную роль в "Челси" с момента своего перехода из "Наполи" за 57 миллионов фунтов в 2018 году, хотя изначально мало кто верил, что у итальянца бразильского происхождения есть будущее на "Стэмфорд Бридж" без Маурицио Сарри.

Тем не менее, Жоржиньо пережил не одного тренера, выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

Однако сейчас у Жоржиньо уже идет последний год по контракту, а американские владельцы "Челси" не спешат предлагать новую сделку 30-летнему полузащитнику, который в этом сезоне совершил лишь одно результативное действие, забив "Эвертону" в начале августа.

По информации Tuttomercato, сейчас агент игрока Жоао Сантос находится в Барселоне, где ведет переговоры с одноименным клубом. Утверждается, что Жоржиньо хочет покинуть Премьер-Лигу.

Добавим, что Жоржиньо уже в январе смог бы заключительный предварительный контракт с "Барселоной", чтобы затем перебраться на "Ноу Камп" свободным агентом следующим летом.


Метки Барселона, Жоржиньо, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 19:00

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  1. staryi-eblan 10.10.2022 19:42 # staryi-eblan
    Добротный игрок, но, похоже, не для чемпионата Англии. Большое кол-во проигранных единоборств, медленная стартовая скорость, очень скромное кол-во голов и постоянно оставлял "..." зону (забыл цифру, К. Бельский еще не раз говорил про это), откуда в ворота Пенсов залетали голы. Вспомнить тот же удар Тилеманса в финале Кубка Англии 2021 года.

    Спасибо за свои фирменные пенальти, но и тут мазал раза 3-4. И кажется даже в финалах кубков.

    Когда бегал с повязанной головой, то играл лучше на порядок

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