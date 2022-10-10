Агент Жоржиньо прибыл в Барселону

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо прибыл в Каталонию на переговоры с "Барселоной".

Жоржиньо играет важную роль в "Челси" с момента своего перехода из "Наполи" за 57 миллионов фунтов в 2018 году, хотя изначально мало кто верил, что у итальянца бразильского происхождения есть будущее на "Стэмфорд Бридж" без Маурицио Сарри.



Тем не менее, Жоржиньо пережил не одного тренера, выиграв с "синими" Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Однако сейчас у Жоржиньо уже идет последний год по контракту, а американские владельцы "Челси" не спешат предлагать новую сделку 30-летнему полузащитнику, который в этом сезоне совершил лишь одно результативное действие, забив "Эвертону" в начале августа.



По информации Tuttomercato, сейчас агент игрока Жоао Сантос находится в Барселоне, где ведет переговоры с одноименным клубом. Утверждается, что Жоржиньо хочет покинуть Премьер-Лигу.



Добавим, что Жоржиньо уже в январе смог бы заключительный предварительный контракт с "Барселоной", чтобы затем перебраться на "Ноу Камп" свободным агентом следующим летом.