Президент "Вулверхэмптона" улетел в Испанию за Лопетеги

Хулен Лопетеги Президент "Вулверхэмптона" Джефф Ши вылетел в Испанию на переговоры с тренером Хуленом Лопетеги.

"Вулверхэмптон" определил Лопетеги в качестве своего приоритетного кандидата на замену уволенному Бруну Лаже.

На прошлой неделе Хулен сам остался без работы, будучи уволенным "Севильей" после невыразительного старта сезона, а значит "волки" могут заполучить 56-летнего испанца безо всякой компенсации.

По информации BBC, Лопетеги заинтересован в работе с "Вулверхэмптоном", однако Хулен не хочет оставлять своего больного отца. Эти и другие нюансы экс-рулевой сборной Испании обсудит во время очной встречи с Ши.


Метки Вулверхэмптон, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 133



Поиск: