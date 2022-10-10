Президент "Вулверхэмптона" улетел в Испанию за Лопетеги

Президент "Вулверхэмптона" Джефф Ши вылетел в Испанию на переговоры с тренером Хуленом Лопетеги.

"Вулверхэмптон" определил Лопетеги в качестве своего приоритетного кандидата на замену уволенному Бруну Лаже.



На прошлой неделе Хулен сам остался без работы, будучи уволенным "Севильей" после невыразительного старта сезона, а значит "волки" могут заполучить 56-летнего испанца безо всякой компенсации.



По информации BBC, Лопетеги заинтересован в работе с "Вулверхэмптоном", однако Хулен не хочет оставлять своего больного отца. Эти и другие нюансы экс-рулевой сборной Испании обсудит во время очной встречи с Ши.